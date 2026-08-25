Целью решения США не присоединяться к совместному заявлению ООН с критикой действий России на Украине является демонстрация желания президента Дональда Трампа урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

В совместном заявлении страны призвали Россию согласиться на «полное, немедленное и безоговорочное прекращение огня», возобновить переговоры по урегулированию конфликта, провести обмен военнопленными, а также вернуть всех депортированных лиц, в том числе детей. К документу, приуроченному к 35-й годовщине независимости Украины и 4,5 годам с начала военных действий, присоединились 50 государств, в том числе все страны Евросоюза, включая Венгрию и Словакию, Великобритания, Япония, Канада, Грузия, Молдова, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Коньков напомнил, что США ранее уже отмежевывались от антироссийских европейских заявлений после переизбрания Трампа на второй президентский срок. Политолог признал, что несмотря на противоречивость заявлений и действий американской стороны на украинском треке, по дипломатической линии Вашингтон все же стремится показать желание сохранить позицию «над схваткой» исходя из миротворческих устремлений.

«Другое дело, что, может быть, это не всегда соотносится с практическими действиями», — уточнил он.

В частности, Коньков указал на вовлеченность Вашингтона в предоставление украинской стороне разведданных, а также на заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Киева.

«Тем не менее трамповская линия направлена на переговорный трек, на посредничество, на стремление к нахождению оптимальных решений. В общем-то, она проявляется в голосованиях на площадках ООН», — подытожил политолог.

В ходе последнего заседания Совбеза ООН заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа обратился к России и Украине с заявлением об отсутствии военного решения конфликта между сторонами и готовности американской стороны взять на себя «любую конструктивную роль», которая сможет поспособствовать диалогу Москвы и Киева.