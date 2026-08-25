Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравить украинского лидера Владимира Зеленского с днем независимости Украины — «не совсем приятное» для России событие. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Для нас это не совсем приятное событие со стороны Азербайджана», — сказал депутат.

Он отметил, что Россия не вмешивается в отношения между двумя государствами. В то же время, добавил Чепа, Запад опирается на власть Зеленского «в организации конфликта».

24 августа Алиев поздравил Зеленского и народ Украины с 35-летием независимости страны. Азербайджанский лидер выразил оптимизм по поводу уровня отношений двух государств и отметил многолетнее «плодотворное сотрудничество» в области энергетики.

Алиев добавил, что «активный диалог» на высшем уровне способствует углублению сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, сельскохозяйственной, инвестиционной и других сферах.

Зеленский поблагодарил Алиева и заявил, что высоко ценит «твердую позицию» Азербайджана по вопросу суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщило агентство APA.

В начале августа министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впервые после начала боевых действий посетил Киев, где встретился с Зеленским, главой его офиса Кириллом Будановым*, главой МИД Украины Андреем Сибигой и другими чиновниками.

Байрамов назвал переговоры продуктивными и рассказал, что на них обсуждались вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Министр также сообщил, что Баку готов поставлять Киеву газ и рассматривает возможность использования украинских подземных газовых хранилищ.

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