Оппозиция Армении добивается ввода в республику миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в парламенте.

«Оппозиция имеет вполне конкретную миссию — добиться ввода миротворцев ОДКБ в Армению. Я вас разочарую: миротворцы ОДКБ в Армению не войдут», ― цитирует главу правительства АМИ «Новости-Армения».

Пашинян добавил, что в республику не войдет ни один иностранный миротворец, поскольку «мир установлен». Самыми «надежными» миротворцами политик назвал народы Армении и Азербайджана.

Пашинян объяснил, что такая позиция отличает Четвертую республику, которая «не ходит по разным геополитическим полюсам и не выпрашивает право на свое существование».

Первой республикой Армения принято считать республику, провозглашенную в 1918 году и существовавшую до ее вхождения в Советский Союз в 1920 году. Советский период Армении вплоть до 1991 года считается Второй республикой. Этап истории страны, начавшийся с распадом СССР, называется Третьей республикой. В 2025 году Пашинян, которому предстояли выборы, объявил, что ближайшим стратегическим действием его партии «Гражданский договор» станет создание Четвертой республики. Позже премьер объяснил, что Четвертая республика будет основываться на «логике мира», а не на «логике конфликта».

Как пишет «Интерфакс», Пашинян сделал заявление о миротворцах, обращаясь к парламентским оппозиционным фракциям «Армения» и «Сильная Армения».

Утром 25 августа были задержаны лидер альянса «Армения», экс-президент страны Роберт Кочарян и двое его сыновей ― Седрак и Левон. Последний является депутатом парламента от фракции «Армения».

Роберту Кочаряну вменяется злоупотребление служебным положением, получение взяток в особо крупном размере и отмывание денег. Адвокат экс-президента Александр Кочубаев в разговоре с RTVI назвал уголовное дело против его подзащитного политическим преследованием.

Лидер политического блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, основавший в России крупную группу компаний «Ташир», находится под домашним арестом на родине. Ему вменяется пять статей УК Армении ― публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя, уклонение от уплаты налогов, хищение имущества, отмывание денег и незаконная деятельность посредством юрлица.