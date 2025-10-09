Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце сентября объявил о планах создания в стране Четвертой республики в случае продления своих полномочий еще на пять лет в 2026 году. Позже он объяснил, что Четвертая республика будет основываться на «логике мира», а не на «логике конфликта», как Третья. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RTVI дал оценку этим заявлениям.

По мнению Затулина, армянский премьер «ищет красивую обертку» для своих «провальных» внутри- и внешнеполитических действий. В действительности его заявление ― «не что иное, как попытка протащить изменение конституции, против которой, согласно опросам, выступает подавляющее большинство населения в Армении».

Опрос, проведенный в конце августа ассоциацией Gallup International, показал, что 58% респондентов не поддерживают изменение Конституции Армении по требованию Азербайджана, который назвал внесение поправок предварительным условием для подписания окончательного мирного соглашения между республиками. Большинство участников опроса считают изменение Основного закона внутренним делом Армении, вмешиваться в которое не имеет права ни одна страна. Еще 25,1% опрошенных уверены, что требования Азербайджана — «очередная политическая ловушка», и Баку не подпишет мирное соглашение даже при внесении поправок в армянскую конституцию. В то же время 12,2% участников опроса готовы проголосовать за изменения в конституции, если это приведет к реальному и долгосрочному миру.

Затулин также связал заявления Пашиняна о Четвертой республике с планами создания на территории Армении коридора между Азербайджаном и Турцией под управлением США.

«Приход американцев в эту чувствительную область — для эксплуатации этого будущего коридора — означает приближение их с этой стороны к Ирану, против которого продолжает разыгрываться карта, причем не только американцами, но израильтянами», — отметил депутат Госдумы.

Связи с Ираном помогали Армении «отстаивать свою независимость», однако «своей податливостью к требованиям коридора» Ереван фактически уходит от сотрудничества с Исламской республикой и «создает для Ирана дополнительную угрозу с этой стороны», пояснил Затулин.

Он добавил, что при обсуждении мирного соглашения Азербайджан не взял на себя никаких обязательство об открытии торговых коридоров и коммуникаций с Россией.

По мнению депутата, действия Пашиняна направлены на «отказ от всех прежних основ национальной идеологии, отказ от уважения к истории геноцида и международного признания геноцида армян в Османской империи», а также ― в перспективе ― на отказ от союзничества с Россией и выход из-под ее влияния.

Затулин напомнил, что в Армении принят закон о начале вступления в Евросоюз, «хотя никакой Евросоюз Армению не ждет». Закон же принят «именно для того, чтобы переформатировать сознание армян и заставить их забыть о необходимости развивать отношения с Россией, участвовать в ЕАЭС, в ОДКБ и так далее», считает российский парламентарий.

Депутат добавил, что в мае 2026 года в республике пройдет саммит Европейского политического сообщества, участники которого намерены «продемонстрировать свою поддержку Пашиняну, наградить армян каким-нибудь безвизом» в преддверии парламентских выборов в Армении. При этом, «по всем прогнозам, Пашинян проигрывает, а должен выиграть для Евросоюза и Запада», отметил Затулин.

В 2024 году Пашинян объявил, что участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено. В октябре 2025-го премьер заявил, что Армения стала по-настоящему независимой, когда поняла, что ОДКБ «не выполняет» свои обязательства по отношению к республике. Пашинян также допустил выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку одновременное членство в этой структуре и ЕС невозможно. По словам премьера, республика примет окончательное решение на этот счет, «когда выбор будет окончательным и неизбежным».

Затулин также напомнил о противостоянии правительства Армении с Армянской апостольской церковью, которая «в отсутствие государственности у армян на протяжении 100 лет сохраняла их идентичность, уберегала армянский народ от ассимиляции».

Пашинян же своими действиями «фактически прокладывает дорогу» к этой ассимиляции и «пытается убедить армян в том, что, несмотря на путаницу в головах, Запад, конечно же, придет на помощь Армении, если потребуется, но, самое главное, ― она и не потребуется, потому что все будут жить в мире», отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ.

«Вот что происходит. Если все это предательство вместе взятое называть строительством Четвертой республики, то могу сказать, что я не знаю примера, когда государственность где-либо получала дополнительный импульс в результате того, что она переоформлялась на основах лжи, лицемерия и предательства», — подытожил Затулин.

Он провел аналогию с режимом Виши и правительством маршала Филиппа Петена во Франции после ее поражения в начале Второй мировой войны.

«Вот если для господина Пашиняна Виши и Петен являются идеалом, то тогда мы можем понять, что будет из себя представлять эта самая Четвертая республика, если Пашиняну удастся продвинуться по этому пути. Но я очень надеюсь, что не удастся», — заключил Затулин.

Первой республикой Армения принято считать республику, провозглашенную в 1918 году и существовавшую до ее вхождения в Советский Союз в 1920 году. Советский период Армении вплоть до 1991 года считается Второй республикой. Нынешний этап истории страны, начавшийся с распадом СССР, называется Третьей республикой.

В конце августа Никол Пашинян представил декларацию своей партии «Гражданский договор», в которой «ближайшей стратегической задачей» названо создание Четвертой республики Армения. В случае победы на парламентских выборах и формирования конституционного большинства партия запустит процесс принятия новой Конституции страны на всенародном референдуме.

Партия также обязалась активизировать усилия по вступлению в ЕС, придерживаться принципов мира и добрососедства, углублять борьбу с коррупцией, продолжать демократические реформы и «содействовать усилиям граждан по повышению уровня благосостояния посредством образования и трудовой деятельности».

В начале октября Пашинян пояснил в своей соцсети, что разница между Третьей и Четвертой республиками состоит в уходе от «логики конфликта» к «логике мира». Он отметил, что в Третьей республике принятие Конституции путем свободного волеизъявления народа и голосования «вызывает большие сомнения», тогда как в Четвертой таких сомнений быть не должно. Кроме того, в Четвертой республике должна быть «четкой и неоспоримой» принадлежность власти народу.