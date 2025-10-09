Импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна маловероятен. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» политолог и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Пока что импичмент невероятен. Все-таки сторонники Пашиняна — большинство. Да, набрали 34 голоса для запуска процесса, но, я думаю, не наберут необходимого количества для реального импичмента», — рассказал эксперт.

Накануне десятки депутатов выразили недоверие премьер-министру страны. Глава оппозиционной фракции парламента «Честь Имею» Айк Мамиджанян сообщил, что 34 депутата поддержали импичмент Пашиняна. Для запуска процедуры необходимо набрать 36 голосов.

Мамиджанян подчеркнул, что ему «ни секунды не стыдно» за стремление к отстранению премьера от власти. Депутат также пообещал сделать все возможное, чтобы довести процесс до конца.

В тексте заявления парламентариев сказано, что правительство под руководством Пашиняна не смогло выполнить своих обязательств и не отреагировало на проблемы, с которыми столкнулась Армения. Представители «Честь имею» считают, что действия премьера привели к системному кризису в государстве, нанесли существенный ущерб национальной безопасности, суверенитету и демократии.

8 октября Пашинян заявил, что он и его команда создают Четвертую республику, основой которой является мир

Если Третья республика, по словам премьера, держалась на «логике конфликта», а принятие Конституции путем свободного волеизъявления народа и голосования в ней вызывает большие сомнения, то в Четвертой республике таких сомнений быть не должно. Глава правительства страны добавил, что власть в Четвертой республике должна «четко и неоспоримо» принадлежать народу.