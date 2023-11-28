Кинокритик и режиссер Антон Долин* заявил, что сам отказался от авторства фильма-портрета «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов». Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

До этого Долин* утверждал, что сценарий фильма писал он, он же брал все интервью для проекта, подбирал музыку и занимался монтажом, однако в титрах его имя не указали. После этого кинокритик Сусанна Альперина заявила, что продюсеры ленты показали ей документ, согласно которому Долин* просит убрать свое имя из списка авторов.

В ответ на высказывание Альпериной Долин* сообщил, что подобного документа существовать не могло — ведь он не был в России уже полтора года, а решение убрать имя кинокритика из титров было принято летом 2023 года, когда он «точно ничего не подписывал».

«Этот комментарий привел к череде гневных, но уклончивых опровержений. Сегодня я спросил себя, не сошел ли я с ума, и залез покопаться в почту… Где обнаружил это письмо. Больше года назад, июнь 2022-го. Тогда законченный фильм сдавался Минкульту. Как объяснить подобную амнезию? Вероятно, крайним стрессом, чувством униженности и тем, что этот документ преподносился мне как чистая формальность, необходимая для сдачи готовой картины в Минкульт. Продюсеры уверили меня, что бьются за выпуск фильма под моим именем», — отметил Долин*.

По его словам, письмо было написано не по его инициативе, а факт подписи его был «вытеснен из его памяти».

Также Долин* добавил, что не имеет к продюсерам ни юридических, ни финансовых претензий. При этом кинокритик отметил, что фильм все-таки «сделал» он, а его закадровый голос перезаписали.

Ранее авторство картины «Архитектор» прокомментировал автор идеи, режиссер Алексей Герман-младший. Он заявил, что его «оболгали».

«Например, представим себе ситуацию, что при получении ряда документов в иных странах этот человек не все договаривал (могло ли так быть?) или в интервью в определенные периоды времени он утверждал, что не имеет дел с РФ, а он имел. Или в комментариях прямо и расчетливо врал о подлоге документов, которого не было, что легко дает тебе право не только подать в суд, а затем легко в нем победить, но и возбудить дело о клевете, то при всех обстоятельствах времени, является ли это поиском правды, доносом, должен ли ты отомстить за потери сознания, высокое давление, боль? Или простить ? Я верю в карму. Но не понимаю. Не знаю», — написал Герман-младший (орфография и пунктуация автора сохранены).

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов