Российские звезды выпустили в клип-манифест «Быть добру» в Международный день поддержки людей с церебральным параличом, который отмечается 2 октября. Трек записал музыкант Александр ST Степанов в рамках благотворительного проекта «Доброшрифт».

В съемках приняли участие гонщик Никита Мазепин, блогер Аня Покров, чемпионки по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, музыканты Natan и Элджей. В клипе снимались реальные дети с ДЦП, которые по сюжету получают возможность исполнить любое желание. Звезды также запустили флешмоб с жестом добра — специальным простым танцевальным движением, которое можно повторить на камеру.

«Часто социальные проекты делаются намеренно драматичными, мы же решили сделать жизнеутверждающий манифест в жанре сказки, где сами истории детей правдивые и реальные. Все дети мечтают, у них есть цели и планы и дети с ограниченными возможностями ничем не отличаются в своих мечтах. Нам важно, что в этой истории дети вызывают не сочувствие и жалость, а восхищение от того, насколько они харизматичные, живые, талантливые, свободные, целеустремленные и сильные,» — рассказал режиссер клипа Иван Вдовин.

Кроме того, 2 октября «Доброшрифт» запустил проект «Телеграмма добра», в рамках которого любой желающий может написать свое пожелание на специальных медиафасадах по всей России. В поддержку акции пройдут и матчи в рамках Кубка России по футболу, три хоккейных игры, флэшмобы в социальных сетях, на городских экранах и на телевидении.

«Доброшрифт» — ежегодная социальная кампания по повышению инклюзии и привлечению внимания к проблемам маломобильных людей и людей с ДЦП. Кампания основа на использовании специального шрифта, собранного на основе прописей детей с ДЦП.