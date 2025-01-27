IV Международный архитектурный форум «Казаныш. Единство разнообразия» пройдет с 6 по 8 февраля в Казани. На форуме выступят более 300 экспертов в области архитектуры и градостроительства из России, Китая, Японии, Бразилии, Индии, Южной Африки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Индонезии, Таиланда, Малайзии и других стран.

Программа форума разделена на три тематических дня: первый день посвящен городам будущего и архитектуре, второй — образованию, третий — инклюзии. Впервые будет представлен образовательный трек, нацеленный на развитие международных обменов для студентов и молодых специалистов.

Стратегические пленарные сессии с участием мэров и главных архитекторов городов будут посвящены архитектурной политике и трендам в странах БРИКС+, включая обсуждение вызовов будущего, инновационных проектов и изменений в городском ландшафте за последние пять лет.

Особое внимание будет уделено развитию городов на воде и у воды, эксперты обсудят создание речных транспортных систем и водной связности между странами. На форуме будут впервые представлены проекты развития бывшего яхт-клуба «Локомотив» в Казани и Центра водных видов спорта.

Пленарные панели форума будут посвящены биоклиматической архитектуре, человекоцентричности и технологическим инновациям, а также обмену опытом в вопросах инклюзивной инфраструктуры, зеленого строительства и устойчивого развития.

В деловую программу впервые включен образовательный трек с инициативами по учреждению международных программ обмена для студентов и молодых специалистов от представителей ведущих архитектурных вузов стран БРИКС+. Отдельные треки форума посвящены городам будущего, молодежным и креативным пространствам, паблик-арту, а также редевелопменту и восстановлению исторической среды. На форуме будут представлены российские и зарубежные кейсы в этой области.

Специальная сессия с участием представителей Малайзии и Таиланда, недавно присоединившихся к союзу БРИКС в качестве стран-партнеров, и экспертов из Индонезии, полноправного участника БРИКС с января 2025 года, будет посвящена обсуждению стратегий устойчивого развития и обмену опытом.