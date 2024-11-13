Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» пройдет с 25 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец. «Моё главное» — так звучит тема двадцатого «Архстояния».

В 2025 году «Архстояние» и выставка «Арх Москва» отмечают юбилеи — фестивалю исполняется 20 лет, а выставке — 30. Чтобы отметить эти важные даты, проекты обменяются основателями, которые возьмут на себя роль кураторов. Николай Полисский станет куратором юбилейной «Арх Москвы», а основатель выставки Василий Бычков — юбилейного «Архстояния».

«Где как ни в Никола-Ленивце обратить свой взор внутрь себя? Мы, горожане, приезжаем сюда „со своим внутренним городом“ и, стряхивая городскую пыль, стремимся успеть подышать, посмотреть на небо и вокруг, по душам поговорить с близкими и расслабить мускулы. Это ли не тот момент — для многих, может быть, единственный — когда можно подумать о своем Главном? Мы напомним об этом средствами искусства и архитектуры», — прокомментировал приглашаенный куратор «Архстояния»-2025 Василий Бычков.

«Мы вырвали тему „Архстояния“ из городского хаоса, где в суете порой забываешь о главном. В сложном устройстве под названием город главное не очевидно — его границы размываются от персонального к общему, время меняет его смыслы и ценности, а происходящее в городе распадается на множество частиц. Как увидеть здесь главное? Ответить на этот вопрос и представить этот город мы доверили человеку, который занимается презентацией городской архитектуры всю жизнь. Увидеть символический город — это уместное продолжение темы прошлого года „Мы“, где акцент был на сосуществовании разных сообществ на одной территории. Возможно теперь этот временный город закрепит визуальные формы», — дополнил куратор фестиваля Антон Кочуркин.

Никола-Ленивец объявил также опен-колл «Поле моей мечты» на создание масштабного арт-объекта к 20-летию фестиваля «Архстояние». Объект, победивший в конкурсе, станет финальной точкой путешествия по метафорическому городу. К рассмотрению принимаются заявки на временные проекты в форме пространственных инсталляций или арт-объектов. Предпочтение будет отдаваться проекту, создающему эффект захватывающего и неожиданного зрелища и имеющему два режима работы — дневной и ночной. Габариты инсталляции или арт-объекта не ограничены. Размеры поля около 13 гектаров.

К участию в конкурсе приглашаются: архитекторы, художники, дизайнеры, творчески активные люди старше 18-ти лет. Принимаются как индивидуальные, так и групповые проекты. Количество членов группы и подаваемых заявок не ограничено. Члены жюри — Николай Полисский, Антон Кочуркин, Юлия Бычкова, Иван Полисский, Василий Бычков и Илья Мукосей — выберут для реализации 1 проект. Победитель конкурса получит премию 300 000 рублей и грант в размере 2 000 000 рублей на реализацию проекта на «Архстоянии»-2025. Подать заявку на участие можно до 20 января 2025 года.