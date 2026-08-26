Кинопрокатная компания RWV Film выпускает в российских кинотеатрах 24 сентября анимационный фильм «Ариэтти из страны лилипутов» (The Secret World of Arrietty, 2010) студии Ghibli в новой 4K-реставрации. Режиссерский дебют Хиромасы Ёнэбаяси, сценарий к которому написал Хаяо Миядзаки по мотивам повести Мэри Нортон «Добывайки», выйдет в дубляже от «Студийной банды».

По сюжету, под полом старого загородного дома живет маленькое семейство «добываек» — существ ростом всего в несколько сантиметров, которые тайно берут у людей всё необходимое для жизни. Их главная заповедь — никогда не попадаться на глаза человеку. Но однажды юная Ариэтти отправляется в свою первую самостоятельную вылазку и встречает Сё — мальчика, который приехал в дом к бабушке. Он замечает девочку, и между ними возникает необычная дружба, которая ставит под угрозу существование маленьких существ.

Впервые вышедшая в Японии летом 2010 года, «Ариэтти» стала одним из главных событий года для японского кинопроката: фильм собрал 9,25 млрд иен и занял первое место среди японских картин по кассовым сборам. Для режиссера-дебютанта Ёнэбаяси это стало особенно заметным успехом — он стал самым молодым режиссером за всю историю Studio Ghibli. В 2012 году картина вышла в Северной Америке на 1522 экранах и стала самым успешным стартом для фильма студии за пределами Японии. На 34-й церемонии Japan Academy Prize лента получила награду Animation of the Year.

Основатели студии Ghibli Хаяо Миядзаки и Исао Такахата обдумывали возможность экранизации повести Нортон на протяжении 40 лет. Повесть «Добывайки», опубликованная в 1952 году, была награждена медалью Карнеги — крупнейшей британской наградой в области детской литературы. В 2007 году британский профсоюз работников информации и библиотекарей назвал её в числе десяти самых ценных произведений детской литературы за последние 70 лет.

Впервые в истории студии Ghibli музыку к фильму написала неяпонский композитор: французская певица и арфистка Сесиль Корбель, чей альбом впечатлил продюсера Тосио Судзуки.

«Мягкая и завораживающая история, более глубокая и насыщенная, чем многие фильмы, рассчитанные на мгновенный эффект», — пишет The Guardian. Los Angeles Times называет картину «красивой, мягкой и чистой», способной «заставить поверить в чудеса и взрослых, и детей».