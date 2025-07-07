Группа «Ария» собрала более 5 миллионов рублей на краудфандинг-платформе Planeta.ru для записи нового альбома. Релиз пластинки запланирован на 31 октября 2025 года — в день 40-летия группы.

«Это первый полноформатный альбом „Арии“ за целых 7 лет. Столь длинного перерыва между номерными релизами в нашей истории еще не было, и, поверьте, мы ждем его выхода не меньше, чем наши поклонники», — поделились музыканты.

За несколько недель проект поддержали сотни слушателей, оформив предзаказ на эксклюзивные издания альбома, доступ к редким архивным материалам и личное общение с участниками группы.

Первый сингл «Гордиев узел» уже доступен на всех цифровых платформах. Новый альбом станет 14-й пластинкой для «Арии».