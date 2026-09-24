26 сентября арт-платформа «КУБ» на Тверской открывает сразу дюжину новых выставок — от концептуализма до цветочной абстракции. Пресс-показ пройдет накануне, 25 сентября, в 17:00. Большинство проектов будут открыты для публики до 1 ноября.

Главный зал: разговор о концептуализме сегодня

В большом зале куратор Роман Шалганов и шесть художников, среди них Иван Симонов, Михаил Рубанков и Арина Атик, показывают групповой проект «Фрагменты нового концептуализма». Выставка задается вопросом, что происходит с московским концептуализмом, когда никто из авторов уже не работает с советским архивом и бытом, а сам метод продолжает жить. В центре внимания — игра между узнаваемым образом и смыслом, который за ним стоит. Живопись здесь то и дело выводит символ туда, где его никто не ждет.

Ностальгия, отражения и вода

Куб.Маркет показывает «Уходящий зеленый» Кати Рыбловой — тотальную инсталляцию о светлой грусти по уходящему лету и детству, которое рано или поздно заканчивается. Идея выросла из эссе японской писательницы Рёко Сэкигути о нагори — так в Японии называют самый конец сезона.

В «ИнГаллери» Евгения Косушкина представляет персональный проект «По ту сторону отражения». Художница исследует отражение не как копию реальности, а как способ создать новую. В галерее MSCA Таша Дмитриева в выставке «Колебания» обращается к воде как метафоре перехода между состояниями: фотография ловит момент, а объекты дают воде почти физическую плоть.

Город, сад и детектив

Галерея «Купол» в лектории «КУБа» показывает «Город золотой» Владимира Сомова — серию о большом историческом городе. Архитектурное образование автора отчетливо чувствуется в самой живописи. Там же на отдельном стенде — «Работа в процессе» Гоши Укора: крупноформатные эскизы на крафте художник показывает не как черновики, а как самостоятельные работы.

В галерее «ПЛАНЗ» Игорь Михайленко представляет «Сад» — абстрактную живопись о цветах, выведенных искусственным отбором. Сам художник признается, что абстракция для него ближе к музыке, чем к логике. Ася Мотина в галерее «Шмуклер» показывает «Случайного свидетеля» — детективный сюжет о маленьком городке и преступлении. Зрителю предстоит самому решить, что из увиденного правда.

Кто еще

Некоторые проекты выходят за пределы одного зала. PA Gallery показывает коллективный проект «Складки» сразу на двух площадках Москвы — на Тверской и на Волхонке, в пространстве «КУБа» работает инсталляция Антона Конюхова. «КультПроект» представляет ретроспективу Алексея Орловского «Луна и солнце». Орловский — печатник и мастер гравюры с разноплановой биографией. В галерее «Монарт» открывается коллективная выставка «Нежнее нежного» о хрупкости и внимании к тому, что легко ускользает. Галерея «Щепка» в формате поп-апа покажет живопись Лены Троянской «Формы присутствия»: фигуры на холстах застывают в моменте перед действием.

Где и когда

«КУБ» находится по адресу: Тверская улица, 3, здание отеля The Carlton, минус второй этаж. На площадке постоянно работают 16 галерей, вход — по билетам. «Складки» в PA Gallery продлятся до 6 декабря, остальные проекты — до 1 ноября.