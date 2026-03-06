7 марта в московском арт-пространстве «КУБ» откроется 13 уникальных проектов, охватывающих широкий спектр тем и техник современной художественной сцены.

Центральный большой зал станет площадкой для двух крупных проектов. Первый — выставка «Глубоко», созданная Дарьей Клементьевой и Анной Кириллиной, исследующая сакральные пространства духовной трансформации. Второй проект, «Серая схема», предложенный художниками Кондратием Серым и Андреем Черниковым, поднимает вопросы анонимности и самоидентификации в современном обществе.

Галерея «КультПроект» продемонстрирует серию монотипий Петром Белым под названием «Романтический Апокалипсис», совмещающую классические сюжеты с абстрактными формами. Галерея «Монарт» представит группу молодых художников, чей проект «Солнце встаёт с Востока…», отражает многообразие восточных культурных влияний.

Кроме того, зрители смогут познакомиться с персональными проектами таких талантливых художников, как Катя Филиппова с проектом «Конфликт наваждения», показывающим столкновение внутренних конфликтов и женского начала, и Евгений Чубаров с ретроспективой «Пограничная Архаика: Чубаров», отмечающей развитие его уникальной стилистики.

Также в программе выставки: презентация работ Евы Гец, Кирилла Лебедева, Александра Архутика, Инны Савченко, Марии Шалито и Михаила Чулова, каждый из которых привносит собственный взгляд на важные современные темы и методы выражения творческих идей.