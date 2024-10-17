Кинокомпании Arna Media и «Атмосфера кино» 31 октября выпустят в российский прокат фильм «Ученик. Восхождение Трампа» о становлении будущего бизнесмена и президента США. RTVI делится эксклюзивным фрагментом из кинокартины.

Один из героев фильма — адвокат Рой Кон, который в семидесятые был наставником Трампа. Кон, за которым закрепился статус «воплощения зла», умел жонглировать фактами, как никто другой. Он был правой рукой сенатора Маккарти в борьбе с коммунистами и «извращенцами», защищал в суде самых неоднозначных знаменитостей Америки. Его самого обвиняли в коррупции и отмывании денег, но благодаря его связям никто не мог сказать ему что-то поперек. Противники Кона обычно заканчивали плохо.

Кон научил Трампа трем главным правилам политика:

Правило 1: Атакуй. Атакуй. Атакуй.

Правило 2: Ничего не признавай. Отрицай все.

Правило 3: Всегда заявляй о победе и никогда не признавай поражения.

Роль будущего президента США в картине исполнил Себастиан Стэн, номинированный на премию «Эмми» за роль в сериале «Пэм и Томми», а также известный по роли Баки Барнса в фильмах Marvel. Роя Кона сыграл обладатель премии «Эмми» за роль в «Наследниках» Джереми Стронг.

Режиссерское кресло занял лауреат Каннского фестиваля, датский кинематографист иранского происхождения Али Аббаси, для которого эта работа стала первой лентой на английском языке. По признанию Аббаси и его креативной команды, фильм — это и своего рода критика той системы, благодаря которой Трамп с Коном смогли взойти на самую вершину успеха и заставить современное общество поверить, что их философия «победителя, который забирает все» — и есть основа жизни.

Сам Трамп негативно отнесся к фильму, назвав ленту «дешевой» и «клеветнической». Республиканец воспринял фильм как попытку помешать его переизбранию на президентский пост.