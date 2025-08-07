Режиссер «Супермена» и глава DC Studios Джеймс Ганн выступит режиссёром и сценаристом новой картины, связанной с вселенной DC. Об этом заявил CEO Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, передает Variety.

Ганн в интервью упоминал, что работает над фильмом с Дэвидом Коренсветом в роли Супермена, но не уточнял, будет ли это прямое продолжение «Супермена» или что-то иное. Заслав также не стал раскрывать деталей, назвав проект просто «следующим фильмом о Суперсемейке».

Ганн уже совмещал обе роли в «Супермене», который стал перезапуском вселенной DC. Фильм собрал $125 млн в США в начале июля, а его глобальные сборы достигли $550 млн. Следующими проектами франшизы станут второй сезон «Миротворца», фильм «Супергёрл» и сериал «Фонарщики» в 2026 году. Также в этом году начнутся съёмки «Глиноликого». Ганн подчеркнул, что каждый проект будет иметь уникальный стиль: «„Глиноликий“ — это нечто совершенно иное. Хотя он существует в той же вселенной, это полноценный хоррор. У нас нет единого стиля для всех фильмов — каждый режиссёр и сценарист привнесёт своё видение. Мы не хотим, чтобы зрителям было скучно».

Ганн и Питер Сафран возглавили DC Studios в 2022 году, чтобы перезапустить франшизу после долгих лет отставания от Marvel. Помимо «Супермена», они разработали 10-летний план, включающий сиквелы и спин-оффы. В 2026 году выйдут «Супергёрл» и «Глиноликий», а также новая версия «Чудо-женщины».

Заслав высоко оценил работу дуэта, заявив, что они «вдохнули новую жизнь в одну из самых знаковых франшиз». Однако DC всё ещё предстоит доказать, что менее известные герои, вроде Супергёрл и Глиноликого, смогут повторить успех Супермена.