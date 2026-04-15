В Турции произошло второе за два дня вооруженное нападение на школу, передает агентство Anadolu.

«В одной из наших школ произошел трагический инцидент. Мы получили информацию о пострадавших. К сожалению, есть жертвы», — сообщил губернатор провинции Кахраманмараш Мюкеррем Унлюер.

Стрельба произошла в средней школе в районе Оникишубат. По словам губернатора, погибли четыре человека: трое учеников и один преподаватель, передает CNN Turk. Ранения получили 20 человек, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Нападавшим оказался восьмиклассник, сын бывшего полицейского. Предположительно он взял оружие своего отца, рассказал Унлюер.

«Нападавший пришел с пятью пистолетов и семью магазинами и атаковал два класса», — сообщил глава провинции.

По предварительным данным корреспондента CNN Turk, молодой человек сначала выстрелил в воздух на школьном дворе, затем переместился внутрь школы и продолжил стрельбу. Она была «очень интенсивной», рассказал корреспондент телеканала NTV.

Нападавший погиб: по словам Унлюера, он либо ранил себя во время беспорядочной стрельбы, либо покончил с собой.

На место выехали министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи, министр национального образования Юсуф Текин и глава Минздрава Кемаль Мемишоглу. Генпрокуратура Кахраманмараша начала расследование.

Министр юстиции Акын Гюрлек объявил в соцсети о введении запрета на публикацию информации об инциденте «в целях расследования». Он призвал турецкие СМИ соблюдать «конфиденциальность расследования».

Высший совет по радио и телевидению (RTÜK) уточнил, что запрет распространяется на публикацию фотографий, которые могут раскрыть личности жертв, учеников и их родственников, а также на интервью с семьями жертв и очевидцами и снимки с места происшествия.

14 апреля бывший ученик открыл стрельбу в Анатолийской профессионально-технической средней школе в турецкой провинции Шанлыурфа. Оказавшись в окружении полицейских, 19-летний стрелок покончил с собой. Школу оперативно эвакуировали, других жертв удалось избежать. Губернатор Шанлыурфы сообщал о 16 пострадавших.