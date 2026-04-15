Башкортостан подвергся атаке беспилотников, обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, возник пожар. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в среду, 15 апреля.

Несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака, говорится в сообщении.

«Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — написал Хабиров.

Он не уточнил, какое предприятие подверглось атаке.

Позже Хабиров сообщил, что в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. «Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев в Стерлитамаке пишет, что в городе были слышны несколько взрывов, после чего в районе промзоны началось возгорание. Над городом виден черный дым.

Стерлитамак атаковали украинские дроны-камикадзе Ан-196 «Лютый», пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

Из-за атаки БПЛА в высших учебных заведениях Стерлитамака приостановили пары. Студентов одного из местных вузов вывели в коридор — по громкоговорителю объявили, что действует террористическая угроза и есть вероятность «атаки беспилотного воздушного судна».

Стерлитамак находится на расстоянии около 1,2 тыс. км по прямой от зоны военной операции.

Башкортостан регулярно подвергается атакам беспилотников. В начале апреля несколько БПЛА сбили в Уфе, в результате были повреждены несколько квартир в жилом доме. Обломки одного дрона, пытавшегося атаковать нефтеперерабатывающие заводы, упали в промзоне, начался пожар. В конце марта два БПЛА упали на строящийся дом в Уфе, загорелся утеплитель, пострадали двое строителей.

Всего в ночь на 15 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 85 беспилотников над регионами России, следует из сводки Минобороны. Дроны сбили над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.