Несмотря на то, что правительство вернуло индексацию пенсий два раза в год, по факту она будет одна, тогда как вторая «окажется только на бумаге», заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Бессонов пояснил RTVI, что вторую индексацию пенсий власти проведут, «если будут излишки в Социальном фонде».

«С таким дефицитом не разбежишься»

«Наконец-то правительство решило, что нужно индексировать пенсии два раза в год. Я напомню, что мы говорили, что хорошо бы каждый квартал индексировать, но хотя бы два раза в год вроде как замечательно», — сказал Миронов.

Индексация пенсий с 1 февраля проходит по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля — по доходам Пенсионного фонда.

Однако, сказал Миронов, сейчас дефицит Пенсионного фонда составляет 1 трлн 239 млрд рублей.

«И что-то мне подсказывает, с таким дефицитом не разбежишься. И получится, что люди по-прежнему будут получать индексацию только один раз в год», — сказал Миронов.

Он убежден, что «вторая индексация окажется только на бумаге».

«Чем больше богатеет олигарх, тем меньше возможности индексации пенсий»

В комитете Госдумы по бюджету и налогам решения о количестве индексаций пенсий не принимаются, это прерогатива Социального фонда и правительства России, пояснил RTVI член комитета Евгений Бессонов (КПРФ).

«Если будут излишки в Социальном фонде, то будет индексация. Но для того, чтобы были излишки, необходима деятельность промышленности и сельского хозяйства. Ведь у нас Социальный фонд формируется из фонда заработной платы, по сути. Поэтому чем больше у нас работающих, тем больше будет Социальный фонд. Необходима трансформация занятости населения для того, чтобы увеличились поступления в Социальный фонд», — заявил депутат.

Гражданам надо не ждать индексации пенсий, а участвовать в жизни страны, считает Бессонов.

«И надо понять: если граждане не защищают свои права, то в капиталистическом обществе на их права будут наступать. У нас есть законные способы влияния на власть — это выборы. Вот надо не спать на выборах и всем слоям общества понимать, что чем больше богатеет олигарх, тем меньше есть возможности индексации пенсий и различных выплат детям», — сказал он.

Бессонов обратил внимание на то, что «только за месяц этого года олигархи увеличили свое состояние на $19 млрд».