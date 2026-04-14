Лидер «Справедливой России» и фракции СР в Госдуме Сергей Миронов призвал «взять деньги с богатых», чтобы закрыть рекордную дыру в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) и поддержать баланс государственной казны, не доводя ситуацию до новой пенсионной реформы. Он заявил об этом, комментируя отчет Счетной палаты о ситуации с ПФР и планы правительства ввести налог на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20%, передает корреспондент RTVI.

Пенсионный возраст могут снова повысить?

Миронов отметил, что на фоне дефицита бюджета ПФР «некоторые вновь заговорили» о возможном повышении пенсионного возраста. В этой связи он напомнил о ситуации 2018 года, когда после обнародования законопроекта о пенсионной реформе граждане несколько месяцев выходили на протесты, общее число участников которых оценивают в сотни тысяч.

«Ну что за ерундой вы занимаетесь? Господа, не надо пугать людей, не надо будоражить людей. Людям и так сейчас тяжело», — сказал Миронов.

Вместо повышения пенсионного возраста он предложил устранить законодательно установленную диспропорцию, а именно — то, что «богатые» с доходом больше 3 млн рублей платят в социальные фонды, включая ПФР, всего 15%, тогда как люди с доходом меньше 3 млн рублей обязаны отчислять 30%.

«О, как мы любим богатеньких. Ну как они, богатенькие, что ж они будут раскошеливаться?» — сыронизировал лидер СР.

Он призвал установить не плоскую, а прогрессивную шкалу — чтобы больший процент отчисляли граждане с более высокими доходами, а не наоборот. Миронов убежден, что этом случае вопрос с закрытием дефицита средств в ПФР был бы решен.

В оперативном докладе Счетной палаты указано, что ПФР закончил 2025 год с финансовой «дырой» в 1,239 трлн рублей, что в 3,4 раза выше, чем было заложено соответствующим федеральным законом о плановых показателях (423-ФЗ).

«Еще раз вдумайтесь. Да, мы все говорим о социальной справедливости, мы говорим, что надо как-то думать о людях. Как же так получается, если ты богатый, ты только половину платишь? Но это же абсолютно несправедливо теперь по повестке дня», — выразил недоумение парламентарий.

Поскольку о прогрессивной шкале сейчас не вспоминают и снова начинают говорить о необходимости повышения пенсионного возраста, справороссы предлагают другое решение, указал Миронов.

«Наше предложение очень простое. Давайте дурака не валять, давайте сделаем плоскую единую шкалу для всех. Пускай 30% платят своих доходов», — сказал политик.

Ранее депутат от «Справедливой России», замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой подтвердить, что у правительства нет планов снова повышать пенсионный возраст после 2028 года. Он пояснил в письме, что такая просьба связана «с непреходящей озабоченностью избирателей и регулярными провокациями медиа», процитировала «Газета.Ru». Отдельно Делягин написал Голиковой, что нынешние размеры пенсий «заведомо недостаточны даже для выживания», и попросил разъяснить, каким образом и до какого уровня правительство планирует повышать размер этих выплат россиянам до 2030 года.

«Давайте с богатых возьмем»: о налоге на сверхдоходы

Говоря о налоге на сверхприбыль по итогам 2025 года, который власти обсуждают как один из способов покрытия дефицита бюджета, Миронов напомнил, что закон о таком «разовом» налоге уже принимался в 2023 году. Но тогда правительство не услышало предложений «Справедливой России» и освободило от его уплаты нефтегазовый и банковский сектор, отметил парламентарий.

«Ну, во-первых, сразу хочу сказать цифры. С начала этого года, а у нас только апрель начался, общий капитал богатых людей в России увеличился на $76 млрд и достиг $700 млрд. Это просто безумие, такого никогда в истории не было», — заявил Миронов.

В этой связи он оценил планы взять с них налог как «абсолютно правильные».

«Но что-то мне подсказывает, опять наше щедрое правительство забудет об экспортерах нефти и газа, а самое главное забудет о банках, доходы которых — 3,5 трлн рублей. Ребята, ну если в стране тяжело, так давайте с богатых возьмем», — призвал лидер СР.

Он также напомнил, что «наше щедрое государство» возвращает НДС импортерам нефти и газа.

«Это несколько триллионов рублей в год. Давайте с них возьмем эти деньги. Это было бы справедливо и абсолютно правильно», — заключил Миронов.