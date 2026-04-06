Увеличение размера обязательных страховых взносов для богатых и сверхбогатых даст возможность покрыть дефицит фонда пенсионного и социального страхования. С соответствующим предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов, пишет «Абзац».

Парламентарий напомнил, что при действующей регрессивной шкале взносов основная доля граждан перечисляет в Соцфонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 30% доходов, в то время как обязательные взносы с доходов, превышающих 2,979 млн рублей в год составляют лишь 15,1%.

Миронов обратил внимание, что при наличии в стране более 10 тыс. граждан, чьи доходы составляют несколько миллионов рублей в месяц, а также порядка 300-400 тыс. тех, кто получает за аналогичный период от 215 тыс. до 1 млн рублей, состоятельные россияне перечисляют в два раза меньше обязательных взносов.

«Справедливый пенсионный налог для них принесет в Соцфонд сотни миллиардов рублей дополнительно. Этого хватит, чтобы закрыть дефицит и начать думать о возможности поднимать пенсии», — заключил лидер СР.

Ранее Миронов в разговоре с RTVI обвинил Центробанк и Минфин в росте неравенства и бедности в России, вызванном кризисом в сегментах малого и среднего бизнеса.