В мировой рейтинг миллиардеров Forbes 2026 года вошло рекордное число россиян — 155 бизнесменов. Это максимальный показатель за всю историю составления списка, сообщается в ежегодном рейтинге, который публикуется в 40-й раз. Совокупное состояние российских участников достигло $696,5 млрд, что также является историческим рекордом.

Лидером среди российских миллиардеров стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $37 млрд. Эта сумма стала рекордной для российских бизнесменов за все годы существования рейтинга. Предыдущий максимум принадлежал также Мордашову — в 2021 году Forbes оценивал его капитал в $29,1 млрд.

Рост состояния Мордашова обеспечило подорожание золота почти на 80% за год — бизнесмен контролирует золотодобывающую компанию Nordgold. Также почти вдвое в долларовом выражении выросли акции принадлежащей ему сети «Лента».

В 2026 году в рейтинге появились 14 новых имен и три бизнесмена, вернувшихся в список. Половина новичков представляют сельское хозяйство и пищевую промышленность. Крупнейшим из них стал владелец венгерского холдинга Kafijat Руслан Рахимкулов с состоянием $1,9 млрд.

Вагит Алекперов, возглавлявший рейтинг два предыдущих года, сместился на вторую позицию. В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против «Лукойла», акции которого упали почти на 30 процентов. Однако дивиденды в размере $2,36 млрд позволили Алекперову нарастить капитал по сравнению с прошлым годом.

Четверо российских бизнесменов покинули рейтинг из-за падения стоимости своих компаний. Среди них оказались те, чьи активы пострадали из-за судебных разбирательств. Денис Штенгелов потерял пищевой холдинг КДВ, Константин Струков — золотодобывающую компанию ЮГК, а Дмитрий Каменщик — аэропорт Домодедово. Во всех случаях основаниями для исков Генпрокуратуры стали выявленные нарушения действующего законодательства. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож исключен из российской части списка в связи с отказом от гражданства России.

Место Аркадия Воложа в рейтинге занял Владимир Иванов, один из первых программистов, участвовавших в создании поисковой системы Yandex. Иванов, как и Волож, является совладельцем Nebius Group — международной технологической компании, выделенной из «Яндекса». Его включение в список связано с перераспределением активов после изменения структуры владения.

Количество российских участников рейтинга увеличивается четвертый год подряд. В 2022 году из-за падения фондового рынка в список попали только 88 россиян, в 2024-м их число выросло до 125. За последний год прирост составил девять человек. Основными факторами стали укрепление рубля к доллару на 16% в и высокая ключевая ставка ЦБ, повлиявшие на пересчет рублевых состояний в валютный эквивалент.