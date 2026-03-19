В Госдуме 19 марта глава Счетной палаты Борис Ковальчук представит отчет о работе ведомства за 2025 год. Депутат «Справедливой России», глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил RTVI, что намерен на заседании поднять острую тему — правильность начисления пенсий.

«Сегодня обязательно поговорим со Счетной палатой о защите прав граждан, прежде всего пенсионных прав. В приемные “Справедливой России” обращаются очень много людей с жалобами на то, что им неправильно начисляются пенсии. К сожалению, треть из этих обращений по статистике находит свое подтверждение», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что несколько лет назад Счетная палата уже проводила аудит тогдашнего Пенсионного фонда — ныне Социального фонда — и выявила нарушения при начислении пенсий в 16% случаев. Теперь депутат намерен добиться повторной проверки.

«Мы поставим вопрос о том, чтобы снова проводить такой аудит уже теперь Социального фонда», — заявил он.

Вопрос в том, поддержат ли инициативу другие фракции: для включения проверки в план работы Счетной палаты нужно поручение Госдумы. Гартунг рассчитывает хотя бы на консолидацию оппозиции: «Если [спикер ГД] Вячеслав Викторович Володин увидит, что здесь консолидированная поддержка есть хотя бы оппозиционных фракций — это уже предмет для обсуждения».

По его оценке, проверка может быть включена в план на 2027 год, однако не исключен и внеочередной аудит.

Гартунг добавил, что на первом месте среди задач Счетной палаты — «обеспечение экономики деньгами и обеспечение роста экономики».

«Это первично. Если у вас есть доходы, то, соответственно, вы имеете возможность делать расходы. А контролировать расходы, не имея доходов… Это тоже нужно делать, но все-таки первично — нужно сначала понять, откуда деньги взять», — уточнил парламентарий.

Ранее Володин сообщил, что формат заседания Госдумы, где выступит Ковальчук, будет расширенным. Помимо доклада главы Счетной палаты и вопросов депутатов, предусмотрены выступления председателя профильного комитета и представителей всех фракций.

Участие примут и статс-секретари — заместители руководителей федеральных министерств и ведомств: соответствующие изменения в регламент Госдумы были приняты в мае прошлого года. По итогам обсуждения будет подготовлен проект постановления с предложениями и рекомендациями депутатов.