В Екатеринбурге внезапно ушел с должности начальник четвертого отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области майор юстиции Ярослав Кузвесов. Об этом сообщает E1.RU. Кузвесова не раз признавали лучшим следователем-криминалистом, под его руководством было раскрыто громкое дело местной азербайджанской диаспоры, по итогам которого ее экс-лидер Шахин Шыхлински и «силовики» братья Сафаровы получили длительные сроки. RTVI собрал, что известно.

«Коллеги в шоке»

По данным E1.RU, в понедельник, 13 апреля, Кузвесов перешел на работу простым следователем в отдел по Орджоникидзевскому району на севере Екатеринбурга. Территория включает жилой район Уралмаш вокруг одноименного завода, где с 1990-х и до середины 2000-х орудовала крупная ОПГ и совершались тысячи преступлений. Эта часть города считалась самой опасной, в СМИ ее называли «криминальной столицей» России.

Кузвесов пошел на понижение в должности по собственному желанию, утверждает источник портала.

«Коллеги до сих пор в шоке, никто не понимает, почему это произошло. <…> При нем четвертый отдел раскрыл очень много “висяков”, которые годами оставались нераскрытыми», — рассказал он.

В пресс-службе областного СК не стали комментировать перемещение Кузвесова. Официальной информации об этом тоже не публиковали.

Лучший криминалист, раскрывающий «глухари»

По итогам 2023 года Кузвесов был признан лучшим следователем-криминалистом управления СК по Свердловской области, до этого его также выбирали лучшим среди следователей территориальных отделов, когда он работал в отделе по Ленинскому району Екатеринбурга.

В январе 2026 года Кузвесов рассказал в программе «Вести-Урал» об очередном громком убийстве, которое было раскрыто спустя 33 года. В новогоднюю ночь с 1992 на 1993 год в Каменске-Уральском были забиты слесарным молотком семь человек, включая двоих детей. В феврале этого года скрывавшийся более трех десятилетий 53-летний житель Амурской области Виктор Петриченко был признан виновным и получил 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима.

В мае 2024 года Ярославу Кузвесову посвятили большой материал в ведомственном журнале СК России «Записки следователя». Там сказано, что он окончил Уральскую государственную юридическую академию, отслужил в Железнодорожных войсках ВС России и в 2015-м начал карьеру в следственных органах.

Дослужившись до следователя по особо важным делам, в 2022 году Кузвесов перешел в отдел криминалистики СК по Свердловской области. В зоне его ответственности были пять следственных отделов второго по величине города региона — Нижнего Тагила.

В новой роли Кузвесов стал практиковать частые выезды на места и «полевую» работу непосредственно на территории вместе с сотрудниками. Во время командировок он много времени посвящал изучению материалов «глухих» дел, приостановленных не только с начала 2000-х, но и раньше.

Изучая архивы, Кузвесов заметил, что в допросах по разрозненным преступлениям нередко фигурировали одни и те же люди, а также упоминалось специфическое оружие. Так он пришел к выводу, что несколько убийств, совершенных в 1990-е годы в среде криминальных банд, коммерсантов и бывших силовиков, можно попытаться раскрыть.

Во взаимодействии с наиболее опытными сотрудниками регионального МВД Кузвесов и его группа вышли на бывших участников одной из мощнейших в те годы нижнетагильских ОПГ «Герат-Урал» и получили важнейшие показания засекреченного свидетеля. В результате были раскрыты убийства пяти «авторитетов» и бизнесменов, совершенные в 1994—1996 годах, виновные получили приговоры.

Спец по делам мигрантов и диаспор

В «Записках следователя» отмечалось, что Кузвесов проявляет себя не только в раскрытии давних преступлений, но и в профилактике преступности среди мигрантов и выявлении нелегалов. Сам следователь считает одним из наиболее значительных своих успехов поимку 40-летнего выходца из Средней Азии, совершившего преступление сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Мужчина был приговорен к длительному лишению свободы.

Через год после этой публикации, в июне 2025-го, следователи под руководством Ярослава Кузвесова раскрыли одно из крупнейших давних дел — о серии убийств и покушений в азербайджанской диаспоре Екатеринбурга, которую возглавлял влиятельный бизнесмен, совладелец торгового центра «Баку Плаза» Шахин Шыхлински. Дело получило большой международный резонанс — массовые задержания азербайджанцев на Урале вызвали резкое обострение отношений между Москвой и Баку.

Именно Кузвесов прошлым летом излагал СМИ версию следствия о том, что задержанные представители азербайджанского клана входили в состав этнической ОПГ и причастны к убийствам и покушениям в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В марте 2026 года Шахин Шыхлински получил 22 года колонии строгого режима по делу об убийстве и покушении, еще шестеро представителей диаспоры, включая пятерых Сафаровых, — от 10 до 21 года лишения свободы.

В апреле Шахин Шыхлински и его сын-адвокат Мутвалы Шыхлински получили 9 и 8 лет соответственно за то, что дверью своего внедорожника Mercedes Geländewagen возле «Баку Плаза» свалили с ног спецназовца, который пытался их задержать. С учетом первого приговора экс-лидеру диаспоры назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на 24 года.