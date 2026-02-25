Свердловский областной суд вынес приговор 53-летнему жителю Амурской области Виктору Петриченко за массовое убийство, совершенное в новогоднюю ночь 1993 года. Тогда в Каменске-Уральском Свердловской области погибли семь человек, включая двоих детей.

Преступление произошло в ночь на 1 января в квартире на 2-й Рабочей улице. Петриченко, которому было тогда 20 лет, незадолго до этого на вокзале познакомился с будущими жертвами и задумал ограбление. Придя в дом, он подмешал хозяевам и их гостям клофелин в спиртные напитки и забил слесарным молотком. Затем Петриченко выманил детей на кухню и убил. Он забрал деньги и ценности на 86 тысяч рублей, затем скрылся. Тела семерых погибших нашли только через несколько дней — 4 января.

Раскрыть убийство по горячим следам не удалось. Петриченко бродяжничал,, «скрываясь от правоохранительных органов за совершение противоправных деяний в другом регионе», сообщает Следственный комитет. Расследование дела тогда приостановили, вернувшись к нему только в 2024 году. Следователи СК и криминалисты из Екатеринбурга изучили старые материалы и провели новые экспертизы — генетическую и дактилоскопическую. Это позволило установить подозреваемого. К этому времени Петриченко уже женился и завел ребенка, сообщает Ura.ru.

Мужчину задержали в Амурской области и в январе 2025 года этапировали на Урал. На допросе он сознался в убийстве. Выяснилось, что Петриченко вменяем и отдавал отчет своим действиям в момент преступления — это подтвердила психолого-психиатрическая экспертиза.

Всего по делу допросили больше 150 человек и провели 56 экспертиз.

Суд признал Петриченко виновным по статье «Умышленное убийство» (пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР) и приговорил к 14 годам и 11 месяцам колонии строгого режима, удовлетворив просьбу прокуратуры. До вступления приговора в силу он будет находиться под стражей.