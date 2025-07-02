Башню Владимира Шухова в Выксе (Нижегородской области) отреставрируют и переместят с действующей промышленной площадки на территорию нового индустриально-туристического центра «Шухов-парк». Консультантом проекта «Шухов-парк» выступает искусствовед, историк архитектуры Елизавета Лихачева.

«Проект по переносу башни Шухова — беспрецедентное для России решение, когда крупная компания инвестирует значительные ресурсы не просто в сохранение архитектурного, а именно инженерного наследия. Это то, что чаще всего игнорируется и исчезает, теряя функцию и видимость. Важно, что подход к башне не утилитарный, а уважительный — с учетом личности Шухова и уникальности самой конструкции. Но главное — башня становится доступной. Она выходит за пределы заводской территории и будет частью большого просветительского проекта. „Шухов-парк“ будет рассказывать не только об истории Выксунского завода, но и об истории русской инженерной мысли», —заявила Елизавета Лихачева, искусствовед, историк архитектуры, консультант проекта «Шухов-парк».

Реставрация и перемещение башни Шухова осуществляются впервые. Объединённая металлургическая компания (ОМК) уже приступила к реставрации. Башня Владимира Шухова в Выксе станет одним из центральных объектов «Шухов-парка», создаваемого ОМК на месте первого завода Баташевых XVIII века. Также в этом современном общественном пространстве площадью 10 гектаров появится первый в России Музей металла.

До настоящего момента башня не была доступна широкой аудитории, так как находилась на закрытой промышленной площадке. Реализация проекта позволит сделать гиперболоидную башню в Выксе частью городского пространства. Перемещение осуществляется с сохранением подлинной конструкции и оригинальных инженерных решений. При подготовке к работам было проведено 3D-сканирование и создана цифровая модель объекта, что позволило обеспечить высокую точность монтажа. После реставрации башня сохранит около 95% оригинального металла. Работы по перемещению гиперболоидной башни ОМК планирует завершить осенью 2025 года.