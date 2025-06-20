До 28 сентября в Музее русского импрессионизма можно увидеть выставку «Русские дикие», подготовленную совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В экспозиции можно увидеть фовистские работы европейских и русских художников начала XX века.

«Дикими» (от фр. fauves) критик Луи Воксель назвал участников парижского Осеннего салона 1905 года, бросивших вызов классической традиции и шокировавших публику грубыми формами, пренебрежением к законам перспективы, а главное — дерзкими красками, которые «буквально взрывались светом». Фовизм — исключительно французское явление — поставил на первое место субъективный взгляд художника, способный преобразить реальность.

Название выставки также отсылает к статье Давида Бурлюка для альманаха «Синий всадник», объединяет произведения французских фовистов Анри Матисса, Отона Фриеза, Альбера Марке — и бунтарей-экспериментаторов, с помощью цвета менявших облик отечественного искусства 1900—1910-х годов: Ильи Машкова, Наталии Гончаровой, Ольги Розановой и других. Выставка входит в программу Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

На выставке представлено 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей России. Кураторы выставки — Илья Доронченков из ГМИИ им. А. С. Пушкина, Юлия Петрова и Вера Рябинина из Музея русского импрессионизма — собрали самые «дикие» эксперименты с палитрой, формой и живописной плоскостью, которые демонстрируют, как по-разному символисты, сезаннисты и неопримитивисты в России трактовали идеи европейского авангарда: находки французских фовистов и немецких экспрессионистов групп «Мост» и «Синий всадник».

Открывает выставку работа американского неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския из собрания Государственного Русского музея. Экспозиция поделена на несколько разделов: «Дикий импрессионизм», «Дикий символизм», «Примитивизм». Посетители увидят, как интерес к цвету захватил символистов Павла Кузнецова и Мартироса Сарьяна и называвших себя импрессионистами Давида Бурлюка и Николая Кульбина. Особое внимание уделено участникам выставки «Бубновый валет» — неопримитивистам Михаилу Ларионову и Наталии Гончаровой и сезаннистам Илье Машкову и Петру Кончаловскому, которые черпали вдохновение в иконописи и народном искусстве, а также обращались к традициям Востока. Отдельный раздел — «Парижачьи» — объединяет работы Марка Шагала, Николая Тархова, Натана Альтмана, знакомившихся с новой живописью в непосредственной близости к фовистам, в столице Франции. В разделе «Клетка для диких» оказались работы Луи Вальта и Анри Ле Фоконье, а также «Просушка парусов» Андре Дерена, участвовавшая в Осеннем салоне 1905 года, и «Испанка» Анри Матисса, которая впервые после гастролей в Париже и Санкт-Петербурге покинет постоянную экспозицию ГМИИ им. А. С. Пушкина.