Бег — самое доступное хобби: нужны только кроссовки и желание. Антон Самохвалов, организатор «Битвы Беговых Клубов» и сооснователь «Пыльных Гантелей», объясняет, почему люди в 30, 40 и даже 60 лет приходят в беговые клубы, как они помогают не бросить тренировки и что ждало участников третьего фестиваля в «Лужниках».

— Как вам кажется, для чего вообще нужны беговые клубы — это больше для общения и поиска новых друзей или дисциплины?

— Беговой клуб — это прежде всего место, где человек в 30, 40, 50 и даже 60 лет может обрести друзей. Ведь чем старше мы становимся, тем сложнее их заводить. А здесь на тренировках ты плечом к плечу с другим человеком проходишь путь к марафону — и в итоге вы становитесь лучшими друзьями.

Кроме того, причастность к клубу помогает тебе проходить сложные тренировки и выходить на занятие даже в плохую погоду.

Ты всегда знаешь, что ты не один: в конкретное время и в конкретном месте тебя всегда ждут.

— Почему, как вы считаете, так много людей выбирают бег в качестве хобби?

— Люди выбирают бег в качестве хобби, потому что это максимально просто, доступно и недорого. По большому счёту, кроме кроссовок и формы, больше ничего не нужно.

Мне лично кажется, что это ещё и крутое хобби, потому что, прилетая в новый город, ты можешь взять с собой кроссовки, надеть их и просто пробежаться по нему. Познакомиться с новым местом через бег — один из самых простых и интересных способов почувствовать его атмосферу.

— Что бы вы посоветовали новичку, тому, кто не занимался спортом, но хочет заниматься бегом?

— Приходить на тренировки нашего клуба «Пыльные Гантели» — они абсолютно бесплатны для всех желающих. У нас есть группа «Ходоков» для тех, кто имеет ограничения по здоровью, а также ещё 6 групп на любой темп — от новичка до опытного бегуна. И просто начать тренироваться.

А если всё же не получается до нас дойти, главный принцип первых тренировок должен быть таким: «Устал — пройдись пешком». То есть чередовать бег с ходьбой.

— Вокруг беговых клубов все больше разрастается комьюнити — на пути постоянных маршрутов появляются специальные предложения в кофейнях, бегунам делают скидки и тд. Как вам кажется, это на пользу клубам? Или это помогает людям, которые не занимаются бегом, заинтересоваться им?

— Безусловно, это помогает привлекать новых людей в бег. Когда вокруг клуба появляется дополнительная инфраструктура и точки притяжения — например, кофейни со специальными предложениями для бегунов, — сам тренировочный процесс становится более живым и приятным. В итоге появляется больше возможностей для общения, клубы растут, а бег постепенно становится частью городской культуры.

— Расскажите подробнее о фестивале, что ожидало его участников? Какие были подарки и развлечения?

— Наш праздник бега включал в себя три дисциплины. Первая — эстафета 4×100 метров на стадионе. Четыре человека бегут по 100 метров — это очень динамичная и быстрая дистанция, которую мог попробовать практически любой. На словах 100 метров звучат совсем просто и коротко, а на деле это настоящий взрыв адреналина и море эмоций после финиша.

Вторая — забег на 3000 метров, отдельно среди мужчин и женщин. На старт выходили чемпионы России, медиазвёзды, рекордсмены на смежных дистанциях, участники Олимпийских игр и другие сильнейшие спортсмены. Здесь можно было проверить свою скоростную выносливость и буквально плечом к плечу пробежать с олимпийским призёром, которого раньше видел только по телевизору.

И наконец, главная дистанция нашего праздника — «Шведская эстафета». Она состоит из четырёх этапов: 1600, 1200, 800 и 400 метров. Поэтому команду можно было собрать с учётом возможностей каждого: кто-то готов взять на себя 400 метров, а кто-то спокойно пробежит 1600. Это очень командная и сплачивающая дисциплина, где рождается настоящий командный дух и нередко начинается дружба между людьми, которые до этого даже не были знакомы.

Отдельно на этих же дистанциях соревновались студенты: вузы выставляли свои команды не только ради победы и главного денежного приза, но и чтобы доказать другим университетам, кто сильнее.

Поддержать участников тоже можно было с пользой — команды болельщиков соревновались за денежный приз за самую креативную, яркую и громкую зону поддержки.

А если вы вообще не бегаете, можно было просто прийти на стадион всей семьёй. В течение дня можно было играть в футбол, запускать мыльные пузыри, танцевать и выиграть множество призов от наших спонсоров — от спортивных гаджетов до беговых кроссовок.

— Чем «Битва Беговых Клубов» отличается от обычных забегов?

— Главное отличие ББК в том, что это соревнование именно на стадионе. Сейчас беговую индустрию во многом захватили шоссейные марафоны и полумарафоны, поэтому формат стадионных соревнований особенно выделяется.

Кроме того, в Битве Беговых Клубов участвуют сильнейшие беговые клубы не только из Москвы, но и из разных уголков страны. Это позволяет собрать на одной арене большое и очень разнообразное беговое сообщество — по сути, элиту любительского бега.

Отдельная особенность — сама организация пространства. Фан-зоны и развлекательная инфраструктура находятся непосредственно внутри беговой арены. Зрители не просто наблюдают за соревнованиями с трибун, а оказываются буквально в центре событий, рядом со спортсменами. За счёт этого создаётся совершенно другая атмосфера и эмоции — гораздо более живые и вовлекающие!