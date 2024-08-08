Цикл китайской писательницы Мосян Тунсю «Благословение небожителей» оказался самым популярным в России литературным произведением за первую половину 2024 года. Результаты Всероссийского книжного рейтинга RTVI предоставил Российский книжный союз.

Романы серии «Благословение небожителей» собрали выручку в размере 92 млн рублей, из них 39 млн рублей — за один только шестой том фэнтези.

Книга психолога Ольги Примаченко «К себе нежно» сместилась на вторую строчку общего рейтинга бестселлеров, заработав 34,3 млн рублей.

На третьем месте оказался цикл «Система „Спаси-Себя-Сам“ для Главного Злодея» все той же Мосян Тунсю, собравший 32,5 млн рублей.

32% бестселлеров среди художественной литературы составили книги young adult, комиксы и манга.

По итогам первого полугодия 2024 года доля российских писателей в рейтинге бестселлеров выросла до 40%. Авторы исследования объясняют это ростом интереса к экранизациям («Слово пацана» Роберта Гараева, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова), а также устойчивыми позициями популярных российских писателей.

В 2023 году в списке художественных бестселлеров лидирующие места тоже заняла серия романов «Благословение небожителей». Кроме того, в прошлом году в топ рейтинга попали манга «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото и «Истребитель демонов. Том 1. Жестокость» Готогэ Коёхару.