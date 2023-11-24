В онлайн-кинотеатре Okko 25 ноября эксклюзивно выйдет документальный фильм и серия видеороликов «Без границ». Это проект о десяти финалистах национального конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», созданный участниками ArtMasters при поддержке АНО «ИРИ».

«Без границ» рассказывает истории десяти талантливых людей:

Дмитрия Девяткова, который потерял зрение и в 43 года обрел профессию массажиста;

Аделины Гильфановой, ставшей умелой сварщицей, несмотря на проблемы со слухом;

Илины Баймуратовой, чье зрение сохранено на 20%, что не помешало ей стать успешным фотографом;

Алексея Юдина, который стал ювелиром несмотря на ахондроплазию;

Андрея Болобнева также имеющего проблемы со слухом и нашедшего себя во флористике;

Богдана Гончарова, имеющего ограничения по слуху, который стал пекарем;

Алексея Завалишина, который занимается фотографией, не обращая внимания на иналидную коляску;

Ильгизара Хамидуллина, живущего с ограничениями по зрению и занимающегося гончарным делом;

Ивана Макеева, которого в стремлении стать поваром не остановила астма;

Павла Юдина, имеющего ограничения по слуху и занимающегося резьбой по дереву.

«Проект стал возможен благодаря тесному сотрудничеству Национального чемпионата Абилимпикс с ArtMasters и поддержке Института развития интернета. Это отличный пример, когда организации объединяются, чтобы создать что-то важное для всех. Проект „Без границ“ стал мостом, соединяющим талант, силу духа и борьбу с обстоятельствами. После предпремьерного показа мы увидели высокий отклик — это подтвердило, что мы достигли нашей цели, нам удалось вдохновить людей. Я безумно горжусь, что вместе нам удалось реализовать „Без границ“, позволяя каждому увидеть, что „невозможно“ — всего лишь слово», — рассказал режиссер и продюсер проекта Данил Мотин, победитель Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters в номинации «Продюсер» в 2022 году.

Предпремьерный показ проекта прошел на финале национального чемпионата «Абилимпикс», где финалисты совместно с участниками разных лет смогли посмотреть его и обсудить свои впечатления. Над проектом работала команда Not Alone Production по заказу Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters совместно с Чемпионатом «Абилимпикс» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).