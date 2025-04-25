Музыка Таривердиева, современное искусство, кинопоказы и книжные встречи. Куда сходить на выходных 26 и 27 апреля — в материале RTVI.

«Границы видимости»

24 апреля в центре современного искусства Винзавод прошло открытие коллективной выставки «Границы видимости», созданной в рамках проекта «Винзавод. Гравитация». Куратором выступил Сергей Хачатуров.

Выставка расположена сразу в двух больших залах — Цехе Белого и Цехе Красного, а путь сквозь Экспозици напоминает лабиринт. Художники, работы которых были отобраны, по-разному интерпретируют понятия «зрения», «видимости», «зримого». Они экспериментируют с оптическими эффектами, текстурами и представлениями о визуальном.

PERFORMA

28 апреля в Большом зале «Зарядье» состоится открытие первого фестиваля перформативных искусств PERFORMA. Фестиваль объединит события на стыке театра, танца, музыки и мультимедиа.

В программе открытия — концерт, посвященный Михаэлю Таривердиеву. В исполнении OpensoundOrchestra прозвучат знаменитые кинохиты, а также камерные произведения композитора. В концерте примут участие пианист Филипп Копачевский, скрипач Даниил Коган и виолончелист Борис Андрианов. По словам организаторов, программа раскроет два лица Таривердиева — лирика киноэкрана и мастера, размышляющего в рамках чистой академической формы.

«Начинаем творческую дискуссию. Конструктивистская фотография РОПФа и „Октября“»

В Центре.Зотов 24 апреля состоялось открытие выставки «Начинаем творческую дискуссию. Конструктивистская фотография РОПФа и „Октября“». Мероприятие ознаменовало старт показа авангардной фотографии 1920-1930-х годов.

На выставке представлены знаковые работы Александра Родченко, Аркадия Шайхета, Бориса Игнатовича, Якова Халипа и других выдающихся мастеров, входивших в фотообъединения РОПФ и «Октябрь». Экспозиция включает более 100 экспонатов из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музея кино, Музея Москвы, Мультимедиа Арт Музея, Москва, архива А. Родченко и В. Степановой, Галереи Люмьер и МИРА коллекции. Помимо фотографий, посетители могут ознакомиться с художественной критикой того времени, раскрывающей суть дискуссий об искусстве.

«Ольга Чернышева. Улица сна»

В Доме культуры «ГЭС-2» открылась выставка Ольги Чернышевой. Экспозиция объединяет более двухсот классических и новых произведений художницы, раскрывая ее многогранный творческий мир. Выставка стремится не только представить творчество автора, но и рассказать историческую историю, сопряженную с современным художественным миром.

Концепция выставки реализована приглашенными кураторами — Виктором Мизиано в соавторстве с Еленой Яичниковой. Сердцем экспозиции стала серия «Беженцы», а также инсталляция «Остров. Часть I» и видео «Чуть-чуть». Выставка призвана показать современное состояние русской и зарубежной живописи, а также ее вклад в новое искусство.

Зотов.Кино

26 апреля в Зотов.Центре в рамках киноклуба «Архитектура кино» пройдет показ картины «Химера». После просмотра состоится обсуждение фильма с архитектором и руководителем бюро NOWADAYS office Натальей Масталерж, исследователем, креативным менеджером проектов NOWADAYS office Лерой Чубарой, генеральным директором Центра «Зотов» Дарьей Филипповой, а также с куратором направления кино центра Полиной Прибытковой.

Также с 25 по 27 апреля в Зотов.Кино проходит единственный в России международный кинофестиваль короткометражных пластических фильмов Bodyscope.

«Библионочь»

27 апреля, Библиотека им. Н.А. Некрасова приглашает на «Библионочь», которая пройдет под знаком фестиваля «Где-то это уже было». В программе — дискуссии о преемственности в искусстве, лекции о культовых образах, интерактивный мастер-класс по драматургии, книжный клуб и кинопоказ.

Также можно принять участие в событиях независимых книжных по всей России. В Москве в акции участвуют книжные Ska vi LÄSA, Пархоменко, Добролавка и другие.