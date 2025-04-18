Выставки современного искусства, фильм Хаяо Миядзаки, кинофестиваль, биеннале экологического искусства и мастерские для детей. Куда сходить в Москве (и не только) на выходных с 18 по 20 апреля — в материале RTVI.

Биеннале экологического искусства

С 18 апреля по 20 ноября 2025 года в Нижнем Новгороде пройдет Первая международная Биеннале экологического искусства, в которой примут участие более 150 современных художников.

Биеннале объединит художников из разных стран мира и будет показана на 6 ключевых культурных площадках Нижнего Новгорода. В программе представлены основной и специальные проекты. Среди институций-участников — Волжский филиал ГМИИ имени А. С. Пушкина (Арсенал), Нижегородский государственный художественный музей, пространство ЦЕХ, «Академия Маяк» имени А. Д. Сахарова. Биеннале также включает два уличных проекта: «Воздух» и «Луг». Для главного проекта здания Мытного рынка и Гостиницы Ермолаевых будут адаптированы и впервые использованы как выставочные пространства.

17 апреля открылся первый специальный проект Биеннале — «Земное/Планетарное» в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенале).

«Винзавод. Дети»

В ЦСИ Винзавод открываются новые мастерские для детей в рамках проекта «Винзавод. Дети». С 19 апреля юных посетителей ждет мастерская принтмейкинга для детей от 7 до 14 лет. Под руководством художницы Мары Пилясинской участники смогут своими руками создавать принты, коллажи и собственные книги (зины), используя различные техники печати и доступные материалы: текстиль, бумагу, фольгу и старые журналы. Занятия пройдут 19, 26 апреля, а также 3 и 10 мая.

Также открывается мастерская «Космическое путешествие с Почтальоном» для детей от 6 до 10 лет. Актер и режиссер Михаил Плутахин познакомит ребят с интересными фактами о планетах, научит работать со светом и цветом, создавать космические композиции и собирать собственную космическую посылку. Занятия состоятся 19, 26 апреля, а также 3 и 10 мая.

Cube.Moscow

В арт-пространстве Cube. Moscow открылись 12 новых экспозиций современного искусства, охватывающих различные направления современного искусства: живопись, графику, скульптуру, фотографию и инсталляции. Посетители смогут ознакомиться как с коллективными, так и с персональными выставками, представляющими работы как известных, так и начинающих художников. Среди основных тем экспозиций: исследования человеческого опыта, вопросы идентичности и памяти, взаимодействие искусства и технологий, а также переосмысление классических сюжетов.

«Руины»

16 апреля в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» открыли персональную выставку Тати Ворониной под названием «Руины». Основным материалом для инсталляции стали несколько тонн фарфорового «боя», символизирующего хрупкость человеческого бытия. Художница стремится подчеркнуть проблему мирового кризиса, фокусируясь на хрупкости всего живого через звук сердцебиения.

«В поисках короля Джулиана»

В галерее ART&BRUT проходит персональная выставка Якова Хомича «В поисках короля Джулиана», вдохновленная экспедицией на Мадагаскар. Художник представит серию работ, передающих атмосферу африканского континента, природу и культуру острова. Экспозиция, выстроенная в формате путешествия по Мадагаскару, позволит зрителям «пройти» путь художника, размышляя об увиденном. Контрасты и образы на холстах погружают в атмосферу Мадагаскара, предлагая зрителю стать путешественником по следам художника. Выставка продлится до 28 июня.

«Порко Россо»

17 апреля в российский прокат вышел анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Порко Россо». Сюжет аниме основан на трёхсерийной акварельной манге режиссера «Век летающих лодок», которая была опубликована в журнале Monthly Model Graphix в 1992 году. В центре сюжета история виртуозного пилота Марко Паготт, который был проклят и превращен в человекообразного свина и теперь известен как Порко Россо.

Он живет на небольшом острове в Адриатическом море и зарабатывает на жизнь охотой за воздушными пиратами. Однажды Порко бросает вызов молодой и амбициозный американский пилот Кертис, нанятый пиратами. В результате столкновения самолет Порко поврежден, и он вынужден отправиться в Милан, чтобы починить его. Там он знакомится с юной и талантливой авиамехаником Пикколо, с которой у героя завязывается дружба.

ММКФ

С 17 по 24 апреля проходит 47 московский международный кинофестиваль. Режиссер Луис Миньярро возглавит жюри основного конкурса, в состав которого также вошли Бушра, Корнел Георгицэ, Алексей Герман-младший, Джон Робинсон и Марьяна Спивак. В основном конкурсе представлены 12 картин, включая три российских фильма: «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Планета» и «Семейное счастье». Секцию «Русские премьеры» оценит жюри, в составе которого Владимир Грамматиков, Анна Матисон и Сергей Титинков. В рамках фестиваля пройдут конкурсы документального и короткометражного кино.