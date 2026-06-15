13 июня в Toyota Arena Tokyo прошла церемония Music Awards Japan 2026, где главные награды получили представители K-pop. BTS признаны лучшим K-pop артистом, а Blackpink с хитом «JUMP» победили в категории «Лучшая K-pop песня». G-Dragon с треком «POWER» удостоен специальной награды Korean Popular Music Special Award, отметившей его успешное сольное возвращение.

Участник BTS Джин (Jin) получил премию Best of Listeners‘ Choice: International Songs (при поддержке Spotify) за песню «Don‘t Say You Love Me», подтвердив успех своей сольной карьеры. Восходящий артист Huntr/X с треком «Golden» победил в номинации «Лучшая азиатская песня» (Best Song Asia) от Южной Кореи.

Награду за лучшую кросс-культурную коллаборацию (Best Cross-Border Collaboration Song) получили японский певец Хосино Гэн и корейская рэперша Ли Ёнджи за совместный трек «2». Песня, объединившая японские и корейские музыкальные элементы, продемонстрировала растущую интеграцию музыкальных рынков Азии.

Главные награды вечера, однако, достались японским исполнителям. Премию «Песня года» (Song of the Year) получила группа sakanaction с треком «Kaiju», ставшим опенингом аниме «О движении Земли». Композиция также победила в номинациях «Лучшая рок-песня», «Лучшая песня из аниме», «Лучшее музыкальное видео» и «Лучшая обложка». Группа Mrs. GREEN APPLE второй год подряд удостоена звания «Артист года» (Artist of the Year). Кэнси Ёнэдзу с песней «IRIS OUT» (опенинг аниме-фильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе») стала лучшей J-Pop песней и победила во всех четырех региональных номинациях «Лучшая японская песня» — в Азии, Европе, Северной Америке и Латинской Америке.

Специальной премией Timeless Echo Award отметили Тацуро Ямаситу в год его 50-летнего юбилея творческой деятельности. Сабуро Китадзима получил специальную награду в жанре энка/каёкёку. Ado признана артисткой с самым масштабным живым выступлением среди международных исполнителей. Премию «Лучший трек вокалоид-индустрии» получила композиция r-906 при участии Хацунэ Мику «A Spoonful of Curse».

Всего на церемонии, которая завершила девятидневный фестиваль MAJ Music Week (проходивший с 5 по 13 июня в Токио и Осаке), были вручены награды в 78 категориях. Победителей определяли около 5 тысяч профессионалов музыкальной индустрии.