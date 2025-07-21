Глава Marvel Studios Кевин Файги дал Variety и другим крупным СМИ большое интервью о настоящем и будущем киновселенной Marvel (КВМ). Он рассказал о разработке «Блейда», когда ждать нового «Человека-паука» и почему многим зрителям не понравились «Громовержцы*».

Файги отметил, что с 2007 по 2019 год Marvel выпустила 50 часов контента, а за последние шесть лет — уже более 100 часов. Включая анимацию, MCU насчитывает 127 часов. После фильма «Мстители: Финал» студия экспериментировала с новыми форматами, что привело к созданию таких фильмов, как «Вечные» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». «Если не рисковать, успех теряет смысл», — заявил Файги. Однако расширение вселенной, привело к перегрузке зрителей — многие уже давно запутались в персонажах и контенте.

По словам Файги, проблемы Marvel последних лет связаны не с «усталостью от супергероев», а с переизбытком контента. В пример он привёл успех нового «Супермена» от DC: «Сборы доказывают, что жанр не умер». Файги также согласился с заявлениями гендиректора Disney Роберта Айгера о том, что резкий рост производства истощил относительно небольшую команду Marvel. «Обычно мы строим планы на пять лет, но сейчас они простираются до 2032 года», — сказал Файги.

С 2023 года зрители начали охладевать к контенту Marvel — как в кино, так и в сериалах. Как сообщало Variety в июне, лишь 3 из 22 фильмов «Саги Бесконечности» собрали менее $500 млн в мировом прокате. Однако после пандемии 7 из 13 картин КВМ не достигли этой отметки. Аудитория сериалов Marvel также неуклонно снижается, свидетельствуют данные Luminate. Даже «Громовержцы*», получившие лучшие за годы отзывы, собрали всего $380 млн.

«„Громовержцы*“ — отличный фильм, но название никому не знакомо, а многие персонажи взяты из сериалов», — пояснил Файги.

В ходе часовой беседы Файги обсудил бюджеты, график сериалов и процесс одобрения проектов, а также возможное возвращение Шарлиз Терон. Он подтвердил, что «Блэйд» с Махершала Али всё ещё в разработке, а «Мстители: Секретные войны» (2027) не только завершат КВМ, но и «перезагрузят» всю КВМ — включая новый актёрский состав для «Людей Икс». Кроме того, продюсер подчеркнул, что персонаж Майлз Моралес не появится в киновселенной до тех пор, пока Sony не закончит со своей анимационной франшизой по «Человеку-пауку».

По словам Файги, Marvel сократит выпуск фильмов до трёх в год (такой темп впервые был достигнут ещё в 2017-м), а сериалов — до одного живого действия в год. При этом их связь с киновселенной будет минимальной, чтобы у зрителей не возникало ощущения обязательности просмотра всего подряд.

Файги привёл в пример сериалы 2010-х — «Сорвиголову», «Джессику Джонс» на Netflix, «Агентов Щ.И.Т.» и «Агента Картер» на ABC. Их производило ныне несуществующее подразделение Marvel Entertainment, поэтому их связь с КВМ была слабой. «Мы возвращаемся к тому, чтобы сериал оставался просто сериалом», — прокомментировал он. На вопрос о том, повлияют ли события финала «Громовержцев*», где большая часть Нью-Йорка погрузилась во тьму, на второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново», Файги ответил отрицательно.