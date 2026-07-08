«Яндекс Книги» и сеть ресторанов Mandy’s Group запустили совместный гастрономический проект по мотивам мировой литературы. В четырех ресторанах — итальянском Osteria by Mandy’s, британском Mandy’s Apothecary, французском Bistro Trompette и нью-йоркском Caffe Mandy’s — до конца лета гостей ждет литературное сет-меню. «Яндекс Книги» подобрали произведения, а шеф-повара превратили их сюжеты в блюда.

Osteria by Mandy’s переносит в Италию по мотивам романов «Ешь, молись, люби», «Крестный отец» и «Праздник, который всегда с тобой». В меню — пармиджана, болоньезе и сибас на гриле с авторским штрихом. Mandy’s Apothecary отсылает к классической английской литературе: любимые блюда героев «Мэри Поппинс», «Дживса и Вустера», «Последней камелии» и «Дневника Бриджит Джонс». Bistro Trompette вдохновляется французской прозой — от Эмиля Золя до Бальзака. Caffe Mandy’s передает дух Нью-Йорка через блюда из кухонь разных уголков мира, нашедших отражение в классике литературы.

С каждым заказом из меню гости получают литературно-гастрономическую газету «Читать подано», выпущенную специально для проекта. Внутри — новости по мотивам книжных сюжетов, рецепты от шефа Mandy’s Group Марселя Хамитова и шеф-редактора «Яндекс Книг» Константина Мильчина, маршрут по литературной Москве и объявления со страниц любимых романов.

Все произведения из проекта собраны на полке Mandy’s Group в Яндекс Книгах. Литературное меню доступно во всех ресторанах Mandy’s Group до конца лета.