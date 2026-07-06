15 новых выставок в арт-пространстве «КУБ», боевик «Живая ярость» в прокате, выставка графики Георгия Данелия в ММОМА, специальный показ «Ведьминой службы доставки» и персональный проект Олега Хвостова «Конструктор рая». Рассказываем в материале RTVI, какие события посетить на неделе с 6 по 12 июля.

«КУБ»

С 11 июля по 9 августа в арт-пространстве «КУБ» можно увидеть 15 новых экспозиций. В большом зале галерея MSCA представит групповой проект «Бесконечное новое» — дипломную выставку выпускников курса «Современное искусство», а в лектории откроется «Диалог» с работами выпускниц программы «Современная живопись». Куб.Маркет представит групповой проект «Как отдыхать?» о летнем досуге и внутреннем напряжении.

Галерея Радость (Joy Gallery) откроет выставку «Что мне делать с тайной луной?» — оммаж символистам «Голубой розы» с живыми цветами, которые будут менять каждые пять дней. Также в новом сезоне — персональные проекты Вероники Кудашовой («Дебри»), Евгения Зарембы («Иллюзорность»), Алины Федотовой («Южная идиллия»), Марии Стадник («Остов»), Юлии Картошкиной («Земля. Небо. Человек»), Натальи Гудович («Архетип — природа обезличенного»), Тани Токун («НЕнастольгия»), Сергея Трофимова («Пока плывут облака»), а также коллективная выставка «Собирая целое» в галерее ПЛАНЗ и персональный проект Юлии Лучкиной «Свободный стих» в ИнГаллери.

«Живая ярость»

9 июля в российский прокат выйдет новый фильма «Живая Ярость» студии Lionsgate. Лента является совместным проектом постановщиков, известных по работам над картинами «Дом летающих кинжалов» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а режиссёрское кресло занял Кэндзи Танигаки, ранее отвечавший за хореографию боевых сцен в ряде известных экшн-фильмов.

В центре сюжета — немой мастер боевых искусств, который вместе с журналистом начинает охоту на преступный синдикат после похищения его дочери. Картина уже получила высокие оценки профильной прессы и 100-процентную свежесть на агрегаторе Rotten Tomatoes, а мировая премьера фильма прошла на фестивале в Торонто. В главных ролях снимались Се Мяо и Джо Таслим, продюсером выступил Уильям Кун.

«Георгий Данелия. Бумажный кинематограф»

В Образовательном центре ММОМА в Ермолаевском, 17 проходит выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф», посвященная графическому наследию одного из самых значимых режиссеров отечественного кино. Экспозиция на двух этажах впервые представит Данелия как многомерного автора, для которого кино, рисунок и наблюдение за жизнью были неразрывно связаны.

Выставка выстроена хронологически и покажет, как режиссерское мышление формируется через линию: от быстрых набросков до целых миров, знакомых по фильмам «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!». Соседство графики и киноархива раскроет Данелия не только как классика кинематографа, но и как самобытного художника-графика.

«Ведьмина служба доставки»

11 июля в московском киноцентре «Синема Парк Мосфильм» пройдет специальный показ фильма «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки, в дубляже «Студийной банды». Картину представят сами авторы дубляжа.

Картина, снятая по мотивам одноименного романа японской писательницы Эйко Кадоно, впервые вышла в 1989 году и стала первым крупным коммерческим успехом студии Ghibli. В центре сюжета — юная ведьма Кики, которая по древней традиции должна покинуть родной дом на целый год, чтобы научиться самостоятельной жизни. Вместе со своим верным котом Дзидзи она отправляется в большой приморский город, где открывает собственную службу доставки. Постепенно Кики сталкивается с трудностями взросления, одиночеством и поиском себя.

«Жили-были. И живем»

7 июля галерея 11.12 откроет персональную выставку Виктории Вейсбрут «Жили-были. И живем» на территории ЦСИ Винзавод. Экспозиция будет работать до 22 августа.

Художница предлагает зрителям авторскую интерпретацию русских сказок, перенесённых в современную реальность. Её произведения соединяют фольклорные мотивы с актуальной эстетикой, порождённой влиянием интернета и цифровой среды. В новой серии работ Вейсбрут исследует тему эйфории как внутреннего состояния, противопоставляя иллюзию безграничного счастья реальности повседневной жизни.

«Долина улыбок»

9 июля кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпустит в российский прокат фильм Паоло Стрипполи «Долина улыбок». Картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале в 2025 году, где получила премию FEDIC как лучший фильм. Специальные показы картины также пройдут 6 и 7 июля в кинотеатре «Пионер» и в «Синема Парк Европейский».

Сюжет разворачивается вокруг учителя физкультуры Серджо, переезжающего в деревню Ремис, где царит настораживающая безмятежность. Герой узнаёт, что местный подросток Маттео обладает даром забирать через объятия боль и связывать живых с умершими, однако за этот покой приходится платить. Лента исследует темы травмы, вины и современного культа позитивного мышления, переосмысляя понятие «счастливого места».

«Конструктор рая»

С 11 июля по 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке пройдет персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая». Экспозиция разделена на две части: на Тверской представят новые пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, выполненные в единой цветовой палитре. В пространстве на Волхонке можно будет увидеть ретроспективу — ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику. Обе части объединяет одна идея: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Вход на выставку на Волхонке свободный по предварительной записи.

«Это не всё время так»

С 25 июня по 12 сентября в московском арт-бюро «Тайнинка» пройдёт персональная выставка дизайнера и художницы Юлии Голавской «Это не всё время так». Экспозиция объединит объекты предметного дизайна, графику, фотографию, коллажи, текстиль и видео, превратив пространство в целостную художественную среду, посвящённую ускользающим моментам повседневности. Проект продолжает кураторскую линию бюро на пересечении современного искусства, коллекционного дизайна и интерьерной среды.

Для Юлии Голавской, известной прежде всего как востребованный дизайнер интерьеров, эта выставка станет первой персональной и редким примером переноса интерьерной практики в открытое публичное пространство. Все работы созданы специально для проекта, включая предметы дизайна: кушетку, туалетный столик, консоль и ширму. Название отсылает к состояниям, которые невозможно удержать надолго, а пространство выстроено как дом-воспоминание, где посетитель оказывается внутри «кукольного дома», наблюдая за повседневностью и за собой. Вдохновением послужило эссе Шарля Бодлера «Поэт современной жизни».

«Школа Званцевой. Лаборатория модернизма»

В Музее русского импрессионизма открылась выставка, посвящённая художественным мастерским Елизаветы Званцевой — ученицы Ильи Репина, создавшей первые в России частные школы на парижский манер. Экспозиция представит диалог работ преподавателей и студентов этого уникального учебного заведения Серебряного века, где вместо рутины делали акцент на развитие «восприимчивости». В школе на Таврической преподавали Лев Бакст, Кузьма Петров-Водкин и Мстислав Добужинский, а среди учеников были Елена Гуро, Михаил Матюшин и Марк Шагал.

«Окно, в котором… Собрание Власовых-Шишмаревой»

В петербургской галерее KGallery, расположенной на набережной Фонтанки, стартовал выставочный проект «Окно, в котором… Собрание Власовых-Шишмаревой». Экспозиция представляет собой масштабное исследование творческого наследия трех поколений ленинградских и петербургских мастеров, а также их ближайшего окружения. Посетителям будет показано около ста пятидесяти работ, авторами которых стали Василий Власов, Татьяна Шишмарева, Борис Власов, Елена Власова, Татьяна Власова, а также Валентин Серов, Борис Григорьев, Владимир Лебедев, Сарра Лебедева, Николай Лапшин, Николай Тырса, Александр Яковлев, Георгий Верейский и Александр Ведерников.

Центральным мотивом выставки становится окно дачного дома в Комарово, которое на протяжении десятилетий писали члены семьи Власовых-Шишмаревой. Этот образ служил для художников точкой пересечения внутреннего мира и внешней реальности, меняясь вместе с эпохами, временами года и сменой поколений. Основатели династии Татьяна Шишмарева и Василий Власов познакомились в середине двадцатых годов прошлого века, работая в Детгизе под началом Владимира Лебедева. Именно тогда сложился круг их единомышленников, включавший Сарру Лебедеву, Николая Лапшина, Николая Тырсу и Юрия Васнецова. Взаимное влияние и общность тем, в частности темы внутреннего пространства художника и внешнего мира, стали основой их многолетней дружбы и творческого диалога.

«Больше не будет»

В галерее современного искусства Culture в Ростове-на-Дону, основанной Валерией Барминой, под кураторством Виктории Мизиано открылась коллективная выставка «Больше не будет». В экспозицию вошли работы более 20 актуальных художников из разных регионов России, на выставке представлены произведения в различных техниках — от живописи до инсталляций и керамических скульптур.

Проект обращается к ощущению первых дней июня — тому самому восторгу «ура, каникулы!», знакомому каждому с детства. Для ребенка это момент начала трех месяцев бесконечного времени, тогда как для взрослого этот период становится точкой столкновения с реальностью: осознанием того, что каникулы больше никогда не начнутся. Экспозиция ведет зрителя от последних дней школьного года и предчувствия свободы к зыбким снам о прошлом и теплым образам каникул в деревне. Южный контекст Ростова-на-Дону с его особенным светом и фактурой природы становится естественным медиумом, объединяющим личные истории художников с коллективной памятью о «бабушкином доме» и бесконечном летнем дне.

«Неспетые песни для возлюбленных»

В галерее «Агентство.ArtRu» в Москве до 16 июля проходит персональная выставка Ланы Морозовой «Неспетые песни для возлюбленных». Художница создаёт скульптурные коллажи из текстиля, керамики, металла и фотографии, соединяя образы из личного детства с интернет-мемами, цитатами из песен и случайными снимками, превращая их в нового рода фольклор.

Проект посвящён исследованию любовного переживания как трудноуловимого предчувствия, балансирующего между искренностью и иронией, телесностью и томлением. Тактильные, рукотворные объекты Морозовой задают со зрителем короткую дистанцию, вовлекая в диалог о нереализованной потенциальности чувства — где-то между детством и ощущением конца света.

«Чистые акты»

В галерее M2 в Москве продолжается выставка Анастасии Локтаевой «Чистые акты». Художница исследует, как накопленный опыт, воспоминания и прошлые интерпретации формируют наше восприятие реальности, нередко подменяя собой действительность и превращаясь в «предметные видимости», которые вводят в заблуждение.

В ответ на это Локтаева предлагает уйти от проекций сознания и обратиться к «чистому акту» — творческому жесту без цели, причины и оглядки на память. Работая с краской как химик с реактивами, она стремится создать условие для нового переживания, где смысл рождается не в форме или цвете, а в самом моменте ощущения внутри процесса.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Музейный центр «Масловка. Городок художников» представил выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

«Под подозрением. Задание для группы медленного реагирования»

Элиза Данте / RTVI

В московском Доме на Хлебном галерея Geolina Art Gallery представила совместный проект Кати Герун и Алексея Корси под кураторством Алексея Масляева. Выставка разворачивается в квартире исторического здания на стадии ремонта. В экспозицию вошли инсталляции, объекты, фотография, видео и скульптура. Художественные работы предстают в роли улик в контексте триллера или детектива. Зрителю предлагается роль следователя, однако рациональные цепочки рассуждений оказываются ненадёжными, уступая место чувственному восприятию.

«Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма»

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма» о том, как типовое социальное жилье второй половины XX века в советской и вьетнамской столицах превращалось в обжитые дома. Экспозиция — лабиринт из трех частей. В масштабе 1:1 воссоздана планировка шестнадцати реальных квартир, для основного объема использовано 1500 кв. м полупрозрачной ткани. Художники Камил и Сания Саженские привезли из Ханоя 14 часов видео и напечатали инсталляции из 14 кг пластика.