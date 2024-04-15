Артем Чекалин попросил взыскать со своей жены Валерии (блогер Лерчек) более 1,2 млрд рублей в рамках бракоразводного процесса, передают ТАСС и Shot со ссылкой на источники.

«Чекалин подал исковое заявление о разделе имущества к своей супруге на сумму 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей. Он также требует взыскать с жены и госпошлину в размере 60 тыс. рублей», — сообщил собеседник ТАСС.

По данным Life, у Чекалиных есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти — общая стоимость жилья превышает 150 млн рублей. Кроме этого, у пары есть два коттеджа — в поселке Агаларов Эстейт (около 1 млрд рублей) и в поселке Ильинка Лейнхаус (около 125 млн рублей). В феврале Лерчек сообщила, что решила продать дом в Ильинке.

Кроме того, Чекалиной принадлежит автомобиль Bentley Continental GT V8 стоимостью примерно 22,9 млн рублей, которую ей подарил супруг. По данным Shot, паре также принадлежат кроссоверы Lamborghini Urus (более 28 млн рублей), Rolls-Royce Cullinan Black Badge (более 62 млн рублей), внедорожник Mercedes-Benz G-Class АMG G 63 (более 25 млн рублей).

Чекалина подала документы на развод после 11 лет брака в середине марта. Иск ее мужа о разделе совместно нажитого имущества Симоновский суд Москвы принял к производству 15 апреля.

Обращаясь к своим подписчикам, Чекалин обещал не поднимать шума вокруг развода.

«Мы на самом деле разводимся. К сожалению, так в жизни бывает… Не знаю, надеюсь, в жизни мне еще повезет повстречать такого человека, которого так же полюблю. Что касается причин… Ни с моей стороны, ни со стороны Леры подробностей, грязного белья, хайпа на этой теме не будет», — говорил он.

Валерия Чекалина также не раскрывала подробностей развода. «Мы находимся в бракоразводном процессе, и это было самое сложное и больное решение в жизни», — утверждала она.

Блогер подчеркивала, что сохраняет к мужу чувство уважения и благодарности. «Я действительно стaралась делать все возможное и кaк партнер, и как жена… Иногда, когда ты даже делаешь максимум, это не всегда доставляет счастье», — говорила Чекалина.