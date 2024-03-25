Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин, а также их адвокаты не явились на заседание суда по делу о разводе супругов, сообщили «Известия». RTVI рассказывает, как Чекалины совершали первые шаги в семейном бизнесе, с какими конфликтами они столкнулись до первого уголовного дела, а также что предшествовало решению Чекалиной о разводе.

Начало совместного бизнеса

Первый миллион

Валерия Феопентова и Артем Чекалин познакомились во время учебы на первом курсе и заключили брак в 2012 году. Чекалин занимался таможенным оформлением импорта фруктов и овощей в качестве руководителя ООО «Валар плюс», где его супруга какое-то время работала коммерческим директором. В это же время девушка завела блог в Инстаграме*, однако на тот момент он не рассматривался ею в качестве источника дохода.

В 2016 году у пары родились дети — Алиса и Богдан. Во время беременности Валерии муж уделял ей мало времени из-за частых командировок, на родах он также не присутствовал. В интервью, посвященных этому периоду жизни Лерчек, она рассказывала о кризисе в отношениях с Артемом, чья компания к этому моменту обанкротилась из-за запрета на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции. В том же году начало активно увеличиваться число ее читателей в социальных сетях.

«Я делилась полезной информацией с подписчиками, давала советы по похудению, уходу за собой и воспитанию детей. Моя аудитория начала расти, и я вдохновилась на дальнейшее развитие блога, даже не задумываясь об этом как о коммерческой истории. Мне стали поступать предложения о рекламе», — рассказывала она позднее в интервью.

Свой первый миллион Чекалина, по собственным словам, заработала благодаря реферальной программе iHerb — она делала обзоры товаров компании, давала своим подписчикам реферальный код и получала за это деньги.

Фитнес-марафоны

Артем Чекалин сначала не отнесся всерьез к блогу супруги и даже запрещал ей публиковать семейные фотографии, однако позднее сам завел аккаунт в Инстаграме*.

Одним из самых успешных проектов Чекалиной оказались «фитнес-марафоны», включавшие в себя комплекс из тренировок, диет, лекций нутрициологов, подсчета калорий и т.д. Приобрести базовый комплекс в рамках марафона можно было за 2590 рублей. Продление доступа к личному кабинету участника составляло 890 рублей.

Самые удачливые участники «марафонов» получали от супругов различные вознаграждения. В 2020 году Чекалина провела один из крупнейших «марафонов», победителю которого достался автомобиль Audi A3.

Валерия занималась бизнесом как индивидуальный предприниматель, не регистрируя для этого специальную компанию.

Денежные марафоны и другие активы

Получив несколько предложений о запуске своей линии косметики от разных компаний, Чекалина приняла решение создать свой собственный бренд Letique Cosmetics. Генеральным директором компании стал ее муж.

«Первую партию мы продали достаточно быстро, и я стал заниматься уже только этим бизнесом. Думаю, что секрет нашего успеха в том, что мы все делаем вместе. Мы называем друг друга командой, а команды всегда побеждают», — рассказывал он в интервью.

В 2020 году Чекалины объявили о начале «Денежного марафона», участникам которого предлагалась помощь в организации собственного бизнеса. Желающие могли приобрести право доступа к марафону за сумму от четырех до семи тысяч рублей за премиум-пакет с наставником.

В 2021 году Чекалина запустила коллекцию спортивной одежды и зарегистрировала ООО «ЛЭА». В том же году Артем Чекалин совместно с сетью «Мята Lounge» занялся торговлей табаком для кальяна Efir. С этой целью было зарегистрировано ООО «Эфир», где половина доли принадлежала Чекалину, еще половина — основателю «Мята Lounge» Ильясу Валиуллину.

В 2022 году Чекалина родила третьего ребенка. В этот раз Артем присутствовал при рождении сына, которого назвали Лев, и даже участвовал в перерезании пуповины. Роды прошли в Майами, где была организована масштабная вечеринка.

Конфликты

Обвинения в плагиате

В июле 2021 года подписчики Чекалиной указали на сходство между фасоном комбинезонов, которые она представила в рамках своей коллекции, и дизайном бренда Fluide.fit Яны Саркисьян. За пять месяцев до этого Чекалина сама похвалила комбинезоны этой марки в сторис.

«Я собрала команду, еще год заняла разработка, мы продумывали каждый шов, чтобы комбинезоны действительно моделировали фигуру и сидели идеально. И все это ради того, чтобы кто-то потом просто взял, скопировал продукт и продал его аудитории в 10 миллионов!» — прокомментировала эту ситуацию Саркисьян.

Отвечая на вопрос журналистов о том, использовала ли она элементы одежды Fluide.fit, Чекалина заявила, что «уже все давно придумано до них, они тоже получается своровали».

«У нас свои лекала и крой, придумано было очень давно, мы ни на кого не смотрим, опираемся только на удобство. В мире десятки других фирм, которые делают похожие костюмы. Вопрос просто в бренде» — сказала она.

ФНС приняла решение приостановить операции по счетам ООО «ЛЭА» 9 марта 2023 года.

Конфликт с Эльвирой Янковской

В августе 2022 года Чекалина подала в суд иск в отношении своей личной стилистки Эльвиры Янковской, которую блогер обвинила в продаже подделок под видом брендовых товаров. Общая сумма иска, к которому присоединились другие клиенты Янковской, составила более 8 млн рублей.

В начале февраля 2023 года Янковскую поместили под домашний арест, однако незадолго до новостей об обысках у Чекалиной, суд отменил эту меру пресечения. Адвокат стилистки заявил, что освобождение Янковской из-под домашнего ареста никак не связано с возбуждением уголовного дела против Чекалиных.

Обвинения в некачественности продукции

В апреле 2023 года пятеро предпринимателей из разных регионов обратились в Следственный комитет и МВД с жалобой на табак и электронные сигареты, которыми торговал Артем Чекалин. По словам бизнесменов, из-за низкого качества товара их убытки составили не менее 18 млн рублей.

По данным СМИ, у компании Чекалина не было собственной производственной базы, товар импортировался из Китая, а сертификат качества выдавала компания «Национальная эскроу система», принадлежавшая Валиуллину, а технические условия в документации не соответствовали реальным.

Уголовное дело

В начале марта 2023 года в отношении Чекалиной и ее супруга было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов более чем на 300 млн рублей.

По версии следствия, она использовала упрощенную схему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, чей лимит доходов ограничивался 150 млн рублей в год. Полученные деньги она переводила на счета ИП мужа и других родственников. Чекалиным также предъявили обвинения в отмывании денег в особо крупном размере.

В мае адвокат Чекалиных сообщил, что задолженность размером 311 млн рублей была погашена.

После того как супруги дали интервью каналу «Эмпатия Манучи», следователи попросили суд перевести Артема Чекалина под домашний арест. По их словам, во время разговора с ведущим Чекалин «рассказал неограниченному кругу лиц» детали об уголовном деле. По словам мужчины, дать интервью его с женой убедили сотрудники администрации президента, которые хотели, чтобы Чекалины обратились к зрителям с призывом платить налоги, а участие в шоу было согласовано со следователями. Суд оставил меру пресечения без изменений.

В самом интервью Чекалина рассказала, что погасить долг им помог друг семьи. По словам ее супруга, они знали о претензиях со стороны налоговой, однако решили положиться на мнение юристов, которые сказали, что решение органов можно оспорить.

Чекалин также затруднился ответить на вопрос о том, кто посоветовал им разбить свой бизнес на несколько ИП.

«Не было такого, чтобы кто-то сел и нам рассказал. Это было вокруг нас, мы, «коллеги по цеху», все общаемся», — сказал он.

Чекалина, в свою очередь, назвала причиной уголовного преследования их «глупость».

«Для технических моментов есть команда. Когда говорили: «ИП закончилось, надо другое», — мы отвечали: «Ок»… Посмотрели — вокруг все так делают. Ну ладно, хорошо. Авось прокатит. Так по нашей глупости и произошло. Даже не было времени сесть и подумать», — пояснила она.

В январе 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что Чекалины в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей. Глава СК отметил, что, несмотря на прекращение уголовного преследования по факту уплаты от налогов, «расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем», по-прежнему продолжается.

В начале марта 2024 года адвокат Чекалиных сообщил, что уголовное дело об отмывании денежных средств было закрыто в связи с отсутствием состава преступления в их действиях.

Развод

«Сложный период»

В конце февраля 2024 года Чекалина рассказала подписчикам, что для них с мужем наступил сложный период.

«Любимые, у нас сложный период, но мы стараемся. Я попрошу просто поддержать, но ничего не говорить. Только подумайте, что мы пережили, <…> когда тебе грозит тюрьма, уголовные дела, долги, нет работы, того, что всегда сплачивало», — поделилась она.

В своей публикации за 8 марта Чекалина не стала публиковать фотографии подарков от своего супруга, что вызвало удивление подписчиков. Вместо этого она выложила прошлогоднюю видеозапись с автомобилем марки Bentley, который ей тогда подарил муж.

«Это видео мы снимали ровно год назад, на следующее утро после всей нашей ситуации. Но я очень не хотела, чтобы такая красота пропадала», — говорилось в комментарии к видео.

За день до подачи заявления о разводе в суд Чекалина сообщила подписчикам о смерти своей бабушки.

«Я не хочу выходить пока в блог… Ну и молчать я тоже не могу. Просто чтобы вы не переживали, почему я не тут», — написала она.

Чекалина также поделилась со своей аудиторией историей любви ее бабушки и дедушки, который умер незадолго до этого.

«Он каждый день читал своей Ниночке стихи, это история большой любви протяженностью в 64 года… Бабушка не смогла прожить без него и ушла к нему спустя несколько месяцев…», — рассказала блогер.

«Все хотят пляски на костях»

Чекалина подала документы о расторжении брака 15 марта. После новостей о разводе, она попросила подписчиков дать ей время и «просто поддержать».

«Я знаю, что вы хотите комментариев. Но пока мне очень тяжело. Прошу дать время и просто поддержать. Просто быть рядом», — написала она.

Ее супруг обратился к своим читателям с просьбой «простить и принять».

«Все хотят каких-то комментариев, пляски на костях. Все, что было, все, что есть, останется внутри нашей семьи, поэтому, пожалуйста, не пишите ни Лере, ни мне, дайте нам спокойно пожить», — сказал он.

Слухи о новом возлюбленном и дележ имущества

По данным источника Mash, причиной развода мог стать новый возлюбленный Чекалиной.

«На заседании судья даст парочке месяц на попытку примирения, и если нет — развод и дележка имущества и детей. <…> По нашей информации, последние четыре месяца Лерчек и Артем уже не живут вместе, у блогера новое увлечение — ее тренер по танцам», — сказал он.

Собеседник издания сообщил, что Чекалины не живут вместе уже четыре месяца. По его данным, родители безуспешно пытались примирить супругов. Он также отметил, что «в какой-то момент Лерчек заметили на публике со следами побоев».

Источник также сообщил, что следователи по делу Чекалиных относятся к разводу Чекалиных как к новому пиар-ходу.

Среди имущества, которое предстоит делить супругам в рамках бракоразводного процесса, — две квартиры в Москве общей стоимостью около 120 млн рублей, автомобили марок BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz GLS 400, а также земельный участок площадью 5,6 тысяч квадратных метров в Московской области.

* деятельность Meta по реализации Instagram в России признана экстремистской и запрещена