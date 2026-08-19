С 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре» пройдет Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В публичные дни для гостей подготовили более 20 лекций, дискуссий и открытых интервью с участием художников, кураторов, коллекционеров, представителей музеев, галерей, медиа и бизнеса. Программа разделена на два направления — Лекторий и Медиафорум. Мероприятия также пройдут на площадках Masters:Dom и Центра цифрового искусства «Внутри».

Темой Лектория Cosmoscow станет обращение современного искусства к традиционным ремеслам и народным художественным промыслам. Участники обсудят сохранение и переосмысление материального и нематериального наследия, взаимодействие художника и ремесленника, а также потенциал традиционных практик в сфере коллекционирования. Куратором программы выступила Марина Шульц, искусствовед и заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.

Медиафорум, который в этом сезоне получил название «Сценарии завтрашнего дня», станет площадкой для разговора о новых поколениях коллекционеров и зрителей, взаимодействии искусства и бизнеса, развитии дизайна, культурных институциях и новых форматах работы с аудиторией. Отдельная тема — знакомство детей с современным искусством: как превратить посещение музея в самостоятельное открытие и где проходит граница между образовательным разговором и навязыванием интерпретации.

Дискуссии пройдут в стилизованной лаунж-зоне на втором этаже «Тимирязев Центра». Организаторы также запустили Telegram-канал Cosmoscow Talks с расписанием, анонсами и фрагментами дискуссий.

Ярмарка разместится на 17 010 кв. м, охватив два этажа и двор «Тимирязев Центра». Гости увидят 113 галерейных стендов, более 20 партнерских проектов и 10 некоммерческих культурных инициатив. Для детей будет работать зона с мастер-классами и играми от партнера детской программы — бренда Кенгуру. Генеральный партнер ярмарки — Сбер (нейросети ГигаЧат и Sber Private Banking), среди партнеров также VOYAH, Hutton, MR, edomo, Lamoda, 12 STOREEZ, «Азбука вкуса» и другие.