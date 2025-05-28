24 и 25 мая в парке «Ходынское поле» состоялся фестиваль «Лапки», организованный компанией VK и городским порталом mos.ru. Мероприятие посетили свыше 41 тысячи гостей, которые пришли вместе с примерно 10 тысячами домашних животных.

В числе мероприятий фестиваля прошли музыкальные выступления более 35 артистов и блогеров, DJ-сеты, а также встречи с инфлюенсерами. На площадке лектория зоопсихологи, кинологи, ветеринары и pet-блогеры провели дискуссии, мастер-классы и лекции. Темы охватывали создание контента с животными, вопросы воспитания питомцев, организацию совместных путешествий и способы помощи приютам.

Гости смогли посетить выставку-пристройство животных, в результате которой 30 питомцев из приютов нашли новых хозяев. Участники фестиваля собрали более 350 кг корма, предназначенного для передачи в один из городских приютов. Отдельное внимание уделялось благотворительности и практической помощи: посетители участвовали в мастер-классах по изготовлению игрушек и одеял для животных. Москвичам представили благотворительный сервис помощи животным на портале mos.ru и цифровые инструменты для владельцев питомцев в зоне суперсервиса «Мой питомец». Также работала зона просмотра онлайн-трансляций из Московского зоопарка.

Помимо этого, в рамках фестиваля состоялась премия «Хозяин года» от VK Сообществ. Участники приобретали товары для питомцев, а вырученные средства в размере 253 тысяч рублей были направлены в фонды VK Добра, оказывающие помощь бездомным животным.

Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK, отметил значение фестиваля для формирования культуры ответственного отношения к животным. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула активное участие горожан и их питомцев в мероприятии.