В сербском городе Нови-Сад 20 июня прошел массовый митинг с требованием провести досрочные всеобщие выборы. Тысячи протестующих стояли на 30-градусной жаре, скандируя «Победа», а также высмеивая президента республики Александра Вучича и его Сербскую прогрессивную партию (СПП), передает Reuters.

Участники протестов обвиняют главу государства и чиновников в фальсификации выборов, насилии против оппонентов, подавлении свободы СМИ, коррупции и связях с организованной преступностью. Вучич и его союзники отрицают обвинения.

Демонстранты заявили о недоверии к государственным институтам, критиковали полицию, судебную систему и подконтрольные властям СМИ, передает RTS.

Одна из выступающих, профессор университета в Нови-Саде Санья Белич, призвала приходить на избирательные участки, чтобы избежать фальсификации голосов. По ее словам, в списках избирателей есть умершие люди, «в то время как живые лишены права голоса», а также граждане, фиктивно зарегистрированные по чужим адресам.

Министерство внутренних дел Сербии оценило число митингующих в 7,8 тыс. человек. Вучич заявил, что вместо ожидаемых 20―30 тысяч человек в Нови-Саде собралось «всего 3 тысячи», и объяснил это тем, что «люди постепенно начинают понимать ситуацию».

Он добавил, что у участников студенческих протестов нет политической программы, и анонсировал митинг своих сторонников в Белграде 27 июня. Вучич призвал «не проявлять гнева ни к кому, а собраться под сербским флагом».

Ранее Вучич говорил, что может подать в отставку в ближайшие месяцы и даже начал понемногу освобождать свою резиденцию. Он не исключил, что будет баллотироваться на пост премьер-министра.

20 июня лидер Сербии объявил, что выборы состоятся в октябре или ноябре, но не уточнил, какие именно ― парламентские или президентские. По его словам, этот вопрос, а также возможность выдвигаться в премьеры планируется обсудить на правительственном митинге.