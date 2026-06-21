Атака ВСУ на Керченский полуостров, в результате которой погибли четыре человека и 28 пострадали, не останется без ответа со стороны России. Об этом заявил «Абзацу» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, чтобы атаки против гражданского населения прекратились, нужно «жестко реагировать». Он также выразил надежду на то, что «в Киеве все же что-то поменяется — или настроение, или люди, которые принимают решение».

«Но в любом случае мы будем стоять на своем и задачи СВО будут выполнены. Вот из этого мы исходим», — подчеркнул Карасин.

Керченский полуостров подвергся атаке БПЛА в воскресенье, 21 июня. В результате четыре человека погибли, 28 получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В Минздраве РФ уточнили, что в больницы региона доставили 14 пострадавших, в том числе двух детей в тяжелом состоянии, еще шестеро пострадавших получили амбулаторную медицинскую помощь. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Кроме того, в воскресенье БПЛА атаковали паром «Панагия» на Керченской паромной переправе. В результате один человек погиб, еще один пострадал. После атаки оперштаб Краснодарского края объявил, что паромные перевозки через Керченскую переправу временно прекращены.