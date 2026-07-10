1 августа в спорткомплексе «Лужники» пройдет третья официальная «Битва Беговых Клубов», организованная крупнейшим бесплатным беговым сообществом России «Пыльные Гантели». В соревнованиях примут участие более 60 клубов, представляющих сильнейшие беговые сообщества страны. Общий призовой фонд турнира в этом году достиг рекордных 5 миллионов рублей.

Участники разыграют награды на дистанции 3000 метров, в шведской эстафете и эстафете 4×100 метров, а также поборются за лидерство в общем клубном рейтинге. Победителем в командном зачете станет клуб, набравший наибольшее количество очков по итогам всех дисциплин. Денежные призы распределят по семи категориям, включая клубный зачет, личные забеги, студенческие и корпоративные команды, конкурс зон поддержки и специальную номинацию за улучшение личного рекорда.

Среди участников — профессиональные спортсмены: двукратная чемпионка России Лилия Мендаева, чемпион Беларуси Илья Карнаухов, а также команда под руководством многократной чемпионки России Светланы Аплачкиной.

«„Битва Беговых Клубов“ — это площадка, которая объединяет людей вокруг спорта, помогает клубам обмениваться опытом и развивать беговую культуру в России. Мы хотим возродить интерес к стадионной легкой атлетике и показать, что „Лужники“ могут быть точкой притяжения для тысяч увлеченных бегом людей», — отметил основатель «Пыльных Гантелей» Антон Самохвалов.

Для зрителей организаторы подготовили интерактивные площадки, розыгрыши призов, выступления чирлидеров, recovery-зоны и вечернюю дискотеку. «Пыльные Гантели» — крупнейшее бесплатное беговое сообщество России, объединяющее более 10 тысяч любителей бега по всей стране. Сообщество проводит открытые тренировки, развивает любительский спорт и организует беговые экскурсии и тематические мероприятия.