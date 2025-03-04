Больше 50% бронирований туров и отелей происходят в мобильных приложениях. Об этом RTVI сообщил сервис бронирования туров и отелей Level.Travel.

2019 году доля бронирований через мобильное приложения составляла 29%, а в 2024 перевалила за 50%. Процесс выбора длится около 2 недель, за которые турист анализирует разные сервисы и платформы. Активность в мобильном приложении в 2024 тоже увеличилась, а основными каналами коммуникации стали чаты. В 2019 туда поступало только 10% запросов, туристы предпочитали звонить. В 2024 в чаты приходит уже больше половины запросов.

«В онлайне туристу не на кого переложить ответственность за свой выбор. Уверенность в выборе ему может дать ощущение владения информацией и сравнения цен всех поставщиков. Поэтому данные должны быть оперативными, а сервис — быстрым. Мы стараемся использовать опыт, который есть только у цифровых сервисов, и предугадывать вопросы, предлагая подсказки и решения», — заявила Анастасия Зайцева бренд-директор Level.Travel.

Также в Level.Travel рассказали, что в 2024 году увеличился средний чек за путешествие. В 2019 году более 15% бронирований туров составляли чеки до 30 тыс. рублей, а чеки выше 220 тыс. рублей — всего 5%. Онлайн выбирали за скорость и дешевизну горящих туров. В 2024 чеки до 30 тыс. рублей составили всего 2% продаж, а чеки выше 220 тыс. рублей — 33%.

«Последние 4 года были очень турбулентными для индустрии. Но за счет технологий, понимания динамики рынка и изменения запросов клиентов нам удалось вырасти и укрепиться. Мы ожидаем, что 2025 год станет поворотным и реализует большой потенциал онлайн-сервисов в тревел индустрии. Чек в турах стал заметно выше, требования пользователей продолжают расти, а значит сервис должен выходить на новый уровень. Эта миссия заложена в названии компании, и мы продолжаем развиваться, чтобы ей соответствовать», — комментирует Евгений Гинзбург сооснователь и СМО Level.Travel.