Психолог Елена Новосёлова уверена: свекровь не нацелена на разрушение брака, просто «практически ни одна невестка ей не подходит». За её придирками, гиперопекой и проверками стоит древний эволюционный механизм — женщина, завершающая фертильный возраст, подсознательно проверяет, достойна ли новая избранница продолжить её гены. Блогер Карина, столкнувшаяся со сложными отношениями со свекровью, убеждена в обратном: свекровь видела в ней не невестку, а конкурентку, которая мешает её отношениям с сыном. О том, как выстраиваются отношения в семьях, где между свекровью и невесткой назревает конфликт, и можно ли его избежать, поговорили в новом выпуске видеоподкаста RTVI «Встал вопрос» с Еленой Кирсановой. Главное из дискуссии — в материале RTVI.

Почему свекровь проверяет невестку

Свекровь не нацелена на разрушение брака — просто практически ни одна невестка ей не подходит. Это большое счастье, когда свекровь ведёт себя корректно. Но часто она не отношения затрагивает, а проверяет: готова ли ты быть достойной женщиной, чтобы продолжить её гены. Это глубокая эволюционная история: когда подходит к концу фертильный возраст женщины, желание продолжить род никуда не девается.

Мужчина в отношениях должен стремиться к самостоятельности, а не быть всегда под влиянием матери. Моя свекровь не рассматривала меня как вариант для своего сына — она видела во мне конкурентку. Это прослеживалось на протяжении всех отношений.

Мужчина между двух женщин: возможен ли выбор

Когда мужчина встаёт между двух женщин — это катастрофическая ситуация. У нас все отношения парные: у свекрови — с сыном, у жены — с мужем. Задача, чтобы отношения невестки и свекрови решались без участия мужчины, потому что он не может выбрать. Он маму любит одной любовью, жену — другой. Если мама переступает границы, он вполне может сказать: «Это моя жизнь, давай договоримся». Но выбор для мужчины невозможен. У жён, особенно молодых, есть идея, что мужчина должен объявить их центром вселенной, а мама должна быть на обочине. А он не может этого сделать.

Я не просила ставить меня на первое место. Я просила, чтобы человек мог за меня постоять, защитить, когда меня обижают, тем более в его присутствии. Например, на 8 Марта в кругу его семьи мы приехали поздравить. А его мама и её подружки обсуждали, какие девочки подойдут моему мужу, предлагали привести их к нему. А он просто смеялся с ними — для них это был юмор.

Кто должен защищать — муж или сама женщина

Если муж промолчал — он мог не понять, что происходит, или побоялся маминого гнева. Но задача женщины — самой уметь постоять за себя. Встать и уйти. Или сказать корректно, но твёрдо. Тогда разговор с мужем был бы уже про другое. А когда девушка занимает позицию просящую — «почему ты за меня не заступился?» — это совершенно разные позиции. Молодым девушкам совершенно необходимо уметь защищать себя, иначе могут разрушить не только отношения, но и саму личность.

Я была очень юной, и у меня было убеждение: «Старших надо уважать». Поэтому я молча дослушивала, а потом разговаривала с мужем наедине. Но такие ситуации повторялись — значит, он принимал поведение мамы.

Психологический «инцест»: когда сын становится главным мужчиной

Когда женщина не чувствует мужа главным мужчиной в своей жизни, она назначает одного из детей главным. Она возлагает на него все надежды на будущее — он должен помогать ей, участвовать в её настроении, создавать ей счастье. И если материнский комплекс развит мощно, один из детей не успевает избежать этого. Сын становится главным мужчиной в её жизни — и тогда она говорит: «Поживи здесь, здесь тебе лучше, ещё шесть лет я порадуюсь». Даже когда сыну 50 лет, есть женщины, которые не отпускают.

Не может ребёнок отвечать за эмоциональное счастье родителя. Он может отвечать за финансовую и физическую помощь.

Может ли мужчина поменяться со временем

Инфантилизм — не самая страшная история, все мы взрослеем по-разному. Непригодно для брака — девиантное поведение или зависимости. Не надо строить иллюзий, что вытащите человека. Также стоит остерегаться мужчин, склонных к грубости или неуважительным шуткам. Когда закончится конфетно-букетный период, может проявиться всё что угодно. Мужчина — это не слова и не эмоции, а действия. Маленькие простые поступки говорят о том, будет ли он тебя защищать. Система ценностей меняется редко. Но Карина, думаю, стоит утешиться тем, что ты вовремя вышла из этих отношений и не заглядывать в его жизнь. Там много дорог, и ни одна из них пока не выглядит счастливой.

Для меня не показатель, если мужчина говорит, что любит маму. В моей прошлой ситуации такого не было. Я буду смотреть на действия: я была для него второй мамой — за ним заправляли постель, чистили обувь. В итоге получился абсолютно безответственный, инфантильный человек. Даже когда мы развелись, он звонил узнать, как оплачивать счета.