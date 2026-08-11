Брэд Питт в интервью Esquire признался, что после семи лет полного отказа от алкоголя снова начал употреблять спиртное. Теперь актер старается пить умеренно и контролировать себя, рассказал он журналисту Райану Д’Агостино.

Питт отказался от алкоголя в 2016 году после разрыва с Анджелиной Джоли и посещал программу «12 шагов». В новом интервью он сообщил, что предлагал журналисту вино, а на вопрос, пьет ли он сам, ответил: «Я был трезвым семь лет. А потом снова сорвался». По его словам, сейчас он «более сдержан» и пьет небольшими порциями, хотя признался, что несколько раз переоценивал свои возможности. «Много мне нельзя. Я должен относиться к этому профессионально», — объяснил актер.

В беседе Питт также затронул тему потери близких и горя. Он рассказал, что после смерти матери в прошлом году его отец тяжело переживает утрату, а сам он считает потерю «самым глубоким испытанием для человека». Актер признался, что в трудный период жизни представлял пулю в голове как способ избавления от боли, но подчеркнул, что никогда не был склонен к суициду и не собирался действовать. «Если у меня и есть недостатки, то, вероятно, это врожденный оптимизм», — добавил он.

Питт также рассказал о работе над новым фильмом Дэвида Эйера «Heart of the Beast», где он сыграл бывшего военного, выживающего после авиакатастрофы на Аляске вместе с собакой. Картину он назвал «историей о любви».

Ранее Питт не раз говорил о своей борьбе с алкогольной зависимостью. В 2017 году в интервью GQ он признавался, что после колледжа почти не помнил отрезвых периодов. В 2019-м он рассказывал о встрече в «12 шагах» как о безопасном пространстве. А в 2020-м актер публично поблагодарил Брэдли Купера за поддержку в борьбе с зависимостью.