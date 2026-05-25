Бренд средств по уходу за кожей The Ordinary объявил о запуске бесплатного автобусного маршрута в Бруклине между парком Домино в Уильямсбурге и Проспект-парком. Автобус будет курсировать с 26 мая по 9 июня. Об этом говорится на сайте бренда.

Как пояснили в компании, сейчас поездка между Уильямсбургом и Проспект-парком на общественном транспорте занимает больше 50 минут и требует нескольких пересадок, в том числе через Манхэттен. Новая линия предложит прямой бесплатный маршрут без остановок. В заявлении бренда говорится, что философия The Ordinary — доступность, простота и функциональность — касается не только ухода за кожей, но и инфраструктуры, которая формирует повседневную жизнь людей.

Это не первая необычная инициатива бренда. В 2025 году на фоне резкого роста цен на яйца из-за вспышки птичьего гриппа The Ordinary продавал их по 3,37 доллара за упаковку. А ранее компания запустила проект The Markup Marché — серию временных магазинов в Лондоне и Торонто, где продукты продавались по завышенным ценам как косметические средства. Например, авокадо позиционировался как «100% натуральный шар, усиливающий сияние кожи», и стоил 305,90 доллара, а яблоко — как «рекомендованный врачами ежедневный витаминный активатор» за 269,99 доллара. Таким образом бренд привлекал внимание к наценкам в индустрии красоты.

Вице-президент по маркетингу The Ordinary Эми Би пояснила, что основная цель акций — не просто привлечь внимание, а донести до посетителей правильную идею. По ее словам, тот факт, что люди делятся информацией о временных проектах, — приятный бонус, но не самоцель. Успеет ли автобус The Ordinary действительно доставить пассажиров из одной точки Бруклина в другую быстрее, чем общественный транспорт, можно будет проверить в ближайшие две недели.