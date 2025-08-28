30 и 31 августа в кинопарке «Москино» пройдет масштабное световое пространство «Проекция», объединяющее искусство, технологии и музыку. Гостей ждут масштабные световые инсталляции, 3D-мэппинг на архитектурных объектах и выступления мировых звёзд.

30 августа на главной сцене парка «Москино» выступит Mohombi — шведский R&B-артист с конголезскими корнями. Его песни собрали более 550 миллионов прослушиваний и попадали в мировые чарты. Среди хитов — «Bumpy Ride» и «Hello». Музыкант сотрудничал с Pitbull и Akon. В Москву он привезёт свой фирменный стиль — смесь мягкого R&B, африканских ритмов и клубной энергии.

31 августа на главной сцене исполнит свои хиты Busta Rhymes — легендарный американский рэпер, продюсер и актер, дважды лауреата BET Hip-Hop Awards и MTV Europe Music Awards. Его выступление на площадке парка станет редким шансом увидеть икону жанра в России — с фирменной скорочтением, культовыми хитами «Break Ya Neck», «Touch It» и другими.

Гостей мероприятия ждут масштабные световые инсталляции и 3D-мэппинг. Центральным элементом станет световой LED-туннель на главной аллее, создающий эффект движения. В зоне «Москва 1940-х» с помощью видеомэппинга на фасаде башни с часами оживут архивные кадры города. Рядом со сценой будет установлен арт-объект в виде самолета с динамическим световым оформлением.