Телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова могла остаться жить в США, но решила вернуться в Россию и стать «амбассадором русской культуры». Этим она поделилась в новом выпуске программы «Легенда» на RTVI. В интервью она также рассказала, почему решила бросить работу в МВД, как согласилась вести «Спокойной ночи, малыши!», почему нужны конкурсы красоты и чем ее разочаровали журналисты во время конкурса «Мисс Вселенная».

О том, зачем нужны конкурсы красоты

Когда женщина красивая — это, безусловно, привлекает внимание. И, конечно, это, наверное, такой же конкурс, как и конкурс талантов. Миссия конкурсов — через красоту привлечь людей к благотворительности, к помощи другим, у которых нет этого природного дара.

[На конкурсе «Мисс Вселенная»] я поняла, насколько журналистам абсолютно все равно на силу личности, силу внутреннюю, силу харизмы, наполнения. Они брали переводчика и просили интервью.

Я думаю, что результат решает мощная энергетика внутри. А она складывается из разных составляющих, конечно. Из внутреннего наполнения человека. Если б я была, наверное, более что ли проработанная, осознанная на тот момент, я бы смогла этим (конкурсом, — ред. RTVI) насладиться.

О том, почему не осталась в США и бросила моделинг

Когда я вернулась в Россию, это было мое решение, не просто выбор, а выбор своего жизненного пути. Либо остаться в Америке и двигаться в этом направлении, либо вернуться в Россию и заканчивать уже свою историю. Потому что, если бы я осталась еще на год, я бы уже в Россию не вернулась. И вот это — этот момент, вот этот рубеж. Я понимала, что если возвращаться в Россию и там развиваться, то нужно прерывать контракт. Я никогда не моделировала, не фантазировала: «А как могло бы случиться?»

О работе в программе «Спокойной ночи, малыши!»

Эта передача, надо сказать, меня отогрела, потому что я приехала абсолютно закрыта, я ничего не хотела иметь общего с публичной работой. Я вернулась к себе на факультет, защитила диссертацию, начала преподавать. А потом уже спустя какое-то время меня в разные программы приглашали. Уже обратились с программой «Спокойной ночи, малыши!». И вот с этой детской передачей началась мое, моя работа на телевидении, потом были и «Форт Боярд», потом была программа «Субботник», которая много лет выходила.

О том, как бросила преподавание в МВД

В то время мне поступило предложение работать в программе «Спокойной ночи, малыши!». Я решала: 300 человек аудитория и несколько миллионов. Думаю, наверное, все-таки привлекательнее будет большая аудитория. И действительно приняла непростое решение — уволиться.

Но я всегда с благодарностью вспоминаю это время, своих студентов. Не поверите, приезжаем мы снимать в разные музыкальные учреждения — они приводят своих детей. Говорят: «Оксана, у кого-то уже магазины, кто-то уже уволился спустя несколько лет, создал свой бизнес». Говорят: «Оксана, а помните?» Я, естественно, никого не помню. «Вы у нас проводили семинары, лекции, спрашивали меня все время, я все время была не готова».

Я увольнялась в звании майора — это, конечно, мощная история, и многим сложно выходить вот так вот из системы в свободное плавание. Но я человек такой — открытый, свободный, готова к вызовам судьбы. Чем сложнее, тем лучше.

О русской культуре

Амбассадор русской культуры — смысл в том, чтобы быть посланником, быть объединяющим фактором, звеном в цепи людей, причастных к культуре, к искусству. Я вижу, как это сделать через мероприятия, через проекты, через фестивали. И, конечно же, цель — это популяризация нашего национального наследия. И любой проект, который мы делаем, это всегда поддержка молодежи и привлечение к искусству широкой аудитории.