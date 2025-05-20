С 22 по 25 мая в ЦВЗ «Манеж» пройдет VI Московская неделя интерьера и дизайна. В программе — консультации дизайнеров по обустройству квартиры, экскурсии на мебельные фабрики, лекции, розыгрыши, мастер-классы.

Тех, кому предстоит ремонт, будут ждать в специальной зоне консультаций, где профессиональные дизайнеры бесплатно дадут советы по обустройству квартиры или дома. Куратором зоны станет основатель бюро «Уютная квартира» Наталья Преображенская.

Сотрудники Московского музея дизайна — кураторы, историки дизайна и эксперты, которые лично знакомы с современными дизайнерами и производителями, познакомят проведут экскурсию по экспозиции для всех желающих и познакомят гостей с ведущими и перспективными брендами и арт-объектами, объяснят их ценность и место в истории.

Желающие смогут отправиться с экскурсиями на реальные производства мебели и декора в Москве и Московской области. Туры организованы при поддержке проекта «День без турникетов». В рамках экскурсий на производства гости смогут познакомиться с техникой ручного ремизного ткачества, выступить в роли дизайнера и поработать с образцами различных материалов, а также создать необычные свечи со льдом. Чтобы принять участие в выездных мероприятиях, необходима предварительная регистрация. Будет организован трансфер. В мастерской по изготовлению дверей из ретродоски Maralunga Wood покажут, как старые амбарные доски превращаются в стильные современные предметы интерьера. Студия «Чистый лист» проведет гостей по всем этапам производства мебели — от проектирования до выпуска и упаковки, а также предложит испытать их продукцию на прочность.

Проект Flolefor приглашает на мастер-класс по сборке флорариума с суккулентом. Это своеобразный террариум для растений, где создают специальные условия для поддержания определенной влажности и температуры. Также желающие смогут освоить такое искусство выращивания растений и цветов, как кокэдама, что в буквальном переводе с японского означает «шар из мха». Это одно из направлений бонсай, которое часто используют для озеленения квартир. Участникам мастер-класса покажут, как правильно подобрать растение, а также как приготовить специальную смесь земли и торфа для композиции.

На аромасессии «Психология аромата» посетителям расскажут, почему человеку нравятся те или иные ароматы для дома и как через запах можно влиять на окружающих. А на лекции «Профессиональный подход: работа с инновационными материалами и заказом мебели» эксперты поделятся секретами взаимодействия с такими образцами для отделки, как жидкий металл, запеченная глина, каменный шпон.