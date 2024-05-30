Ходить в море на яхте — вовсе не так страшно, как кажется, утверждают опытные мореплаватели. Телеведущий и путешественник Дмитрий Игнатов рассказал в новом документальном фильме RTVI «Одной ногой» в Белом море, как этому научиться. Он поделился лайфхаками для начинающих мореплавателей и объяснил, что нужно брать с собой в путешествие.

Куда поехать на яхте

Сразу давайте скажем о том, что бывают чил-выходы и прогулки, а бывают экспедиции и гонки. И это совершенно разные форматы досуга на яхте. Первый вариант — веселый способ отдохнуть для тех, кто любит азарт и приключения.

Если у вас совсем нет опыта — это не страшно, возьмите с собой шкипера или обратись в компанию, которая организовывает такие путешествия — например, в «Силу Ветра». Опытные капитаны сделают все, чтобы вам было классно, а если заходите научится морскому делу, они подскажут, что к чему.

Если вы боитесь большого приключения, попробуйте для начала короткие. Например, в Москве и Петербурге можно отправиться на прогулки на яхте или выйти на короткие тренировки на маленьких спортивных лодках и даже погоняться — кто быстрей. Те, кто проникнуться морем и яхтами, могут отправиться на Ладогу, Белое или Черное море.

Что нужно сделать перед поездкой

Перед путешествием обязательно застрахуйтесь. Выбирайте спортивную страховку с пометкой «парусный спорт/яхтинг». Круизный яхтинг — один из самых безопасных видов отдыха, но страховые компании считают его экстремальным спортом.

Также нужно собрать с собой самые необходимые вещи и положить их в непромокаемую мягкую сумку — твердый чемодан для такой поездки точно не подойдет. С собой стоит взять сменные носки, одежду, а еще нужно иметь при себе налобный фонарик, заряженные пауэрбанки, спички и аптечку. Я еще беру с собой яхтенный нож, который может перерезать любую веревку, стропу, и с его помощью можно развязать любой узел.

Что стоит знать о проживании на яхте

На яхтах мы обычно живем в двухместных каютах, но все зависит от размеров яхты. Идеально ехать в компании или с другом. В каютах обычно есть розетки, но работают они лишь тогда, когда лодка пришвартована в марине (гавани для яхт) и подключена к береговому питанию.

Но в нашем путешествии нам понадобились палатка, спальник и коврик, так как мы останавливались ночевать на берегу.

Душ и туалет на борту обычно тоже есть. Однако воду нужно экономить, вы же не один! Да и всегда приятнее сходить в душ в марине после долго перехода.

Говоря о питании, стоит упомянуть, что на современных яхтах есть все, чтобы сохранить и приготовить еду. Но не стоит забывать, что от жары фрукты и овощи портиться очень быстро. Также не советую делать большие закупки продуктов, половину выбросите. Некоторые команды вообще берут с собой повара на яхту, чтобы чиллить на 100%!